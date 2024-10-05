حزب الله: قصفنا قاعدة رامات ديفيد بصواريخ فادي 1

قال حزب الله اللبناني إنه قصف قاعدة رامات ديفيد بصواريخ "فادي 1" دعمًا لغزة ودفاعًا عن لبنان وشعبه.

وصورايخ فادي سورية الصنع، وهي جزء من الترسانة العسكرية لحزب الله وتعادل صاروخ خيبر الإيراني.. ظهرت للمرة الأولى في مقطع مصور نشره الحزب لمنشأة "عماد 4″، أما الاستخدام الأول فكان استهدافه لقاعدة ومطار رامات ديفيد بجنوب شرقي حيفا ومجمعات الصناعات العسكرية لشركة رافائيل شمالي حيفا في سبتمبر 2024.