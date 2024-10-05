تضاعف عدد جرائم معاداة السامية في ألمانيا بعد عملية طوفان الأقصى

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية تضاعف عدد الجرائم المرتكبة بدوافع معاداة السامية منذ هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، ليصل إجمالي عدد الجرائم إلى 3200 جريمة.

ارتفاع عدد الجرائم المعادية للسامية في ألمانيا

وذكر التقرير المنشور على موقع وزارة الداخلية الألمانية أنه بعد هجوم "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023 "سجلت الشرطة زيادة كبيرة في عدد الجرائم المرتكبة بدوافع معاداة السامية، حيث سجلت الشرطة في عام 2023 حتى بداية أكتوبر حوالي 1600 جريمة بدوافع معاداة السامية، بينما ارتفع هذا الرقم منذ بداية يناير إلى بداية أكتوبر 2024 إلى أكثر من 3200".

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الجرائم المعادية للسامية المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط "مرتفع بشكل مثير للقلق".

وأضافت أن "الحركات المتطرفة المختلفة تستخدم معاداة السامية والعداء تجاه إسرائيل لأغراضها الخاصة".