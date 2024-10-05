تضاعف عدد جرائم معاداة السامية في ألمانيا بعد عملية طوفان الأقصى
أعلنت وزارة الداخلية الألمانية تضاعف عدد الجرائم المرتكبة بدوافع معاداة السامية منذ هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، ليصل إجمالي عدد الجرائم إلى 3200 جريمة.
ارتفاع عدد الجرائم المعادية للسامية في ألمانيا
وذكر التقرير المنشور على موقع وزارة الداخلية الألمانية أنه بعد هجوم "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023 "سجلت الشرطة زيادة كبيرة في عدد الجرائم المرتكبة بدوافع معاداة السامية، حيث سجلت الشرطة في عام 2023 حتى بداية أكتوبر حوالي 1600 جريمة بدوافع معاداة السامية، بينما ارتفع هذا الرقم منذ بداية يناير إلى بداية أكتوبر 2024 إلى أكثر من 3200".
وأشارت الوزارة إلى أن عدد الجرائم المعادية للسامية المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط "مرتفع بشكل مثير للقلق".
وأضافت أن "الحركات المتطرفة المختلفة تستخدم معاداة السامية والعداء تجاه إسرائيل لأغراضها الخاصة".
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.