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ثقافة وفنون

فيلم المغامرات "كونت مونت كريستو" في صدارة إيرادات شباك التذاكر الروسي

فيلم المغامرات كونت
فيلم المغامرات " كونت مونت كريستو"، فيتو

تصدر فيلم المغامرات The Count of Monte Cristo من إخراج ماتيو ديلابورت وألكسندر دي لا باتيليير، مجددا إيرادات شباك التذاكر في روسيا ورابطة الدول المستقلة.

وحصد الفيلم 76.4 مليون روبل خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية، وفقا لبيانات بوابة kinobusiness.com الروسية للفترة من 26 سبتمبر إلى 29 سبتمبر.

ويحكي الفيلم قصة شاب يدعى إدموند دانتس يجد نفسه معتقلا يوم زفافه بسبب مؤامرة خبيثة. وفي أثناء سجنه يخبره صديقه عن جزيرة غامضة. وبعد مرور 14 عاما استطاع إدموند الهروب من السجن ليصل إلى تلك الجزيرة الغامضة. ويعثر هناك على كنز، ما يمنحه لقب كونت مونت كريستو. وأمامه هدف واحد، وهو الانتقام.

واحتل المركز الثاني الفيلم الكوميدي الروسي "أسرة بيلياكوف في إجازة" من إخراج ألكسندر نزاروف، والذي حصد 66.6 مليون روبل. ووفقا لسيناريو الفيلم تأتي عائلة بيلياكوف إلى تركيا لقضاء إجازة هناك وتجد نفسها تواجه وضعا صعبا لأنه قد تم دفع ثمن غرفهم الفندقية للعام المقبل، ولا يوجد لديهم مال لرحلة العودة. وبالإضافة إلى ذلك، تلتقي عائلة بيلياكوف بعائلة دوبرافين الثرية، وهنا تبدأ الأحداث تتطور، حيث تدعي عائلة بيلياكوف أنها ثرية أيضا، مما يوقع أفراد عائلة بيلياكوف في مأزق. وقام بأداء الأدوار في الفيلم كل من سيرغي سفيتلاكوف وسفيتلانا ليستوفا وألكسندر نوفيكوف وآخرون.

واحتل المركز الثالث في التصنيف فيلم الرسوم المتحركة "Luntik: Returning Home" للمخرج كونستانتين برونزيت، والذي حصد 38.3 مليون روبل خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية. يحكي الفيلم قصة المغامرات الجديدة للونتيك وأصدقائه، الذين قرروا مساعدة الشخصية الرئيسية في العثور على والدته والعودة إلى منزلهم على القمر.

 

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