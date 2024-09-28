السبت 28 سبتمبر 2024
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صحة ومرأة

أخطاء شائعة عند قياس الضغط يجب تجنبها

قياس ضغط الدم، فيتو
قياس ضغط الدم، فيتو

يعاني ملايين المرضى من الإصابة بارتفاع ضغط الدم، ويجب عليهم القياس المنتظم لضغط الدم للمساعدة في ضبط ضغط الدم. 

وحذر الدكتور مصطفى محمدي استشاري أمراض الباطنة وأخصائي مكافحة العدوى، من الأخطاء الشائعة عند قياس الضغط في المنزل أو في الصيدلية.

١- قياس الضغط قبل مرور أكثر من نصف ساعة على تناول آخر كوب شاي أو قهوة قد يعطي قراءة مرتفعة للضغط.
 ٢- قياس الضغط والمريض يجلس ويضع قدم على قدم  يعطى قراءة أعلى. 

٣- قياس الضغط باستخدام ضاغط ذراع ضيق، يلف على الذراع قد يعطى قراءة أعلى. 


٤- قياس الضغط على الكم دون رفعه يعطى قراءة أعلى. 

٥- ممنوع الكلام أثناء قياس الضغط.

٦- ممنوع قياس الضغط والذراع غير مرتكز ومعلق لأعلى لأنه يعطى قراءة أعلى. 
٧- تدخين أول سيجارة في اليوم قد يرفع الضغط.

٨- قياس الضغط مع الشعور بالرغبة في التبول وامتلاء المثانة قد يرفع الضغط.

٩- قياس الضغط بدون ساند للرجل والظهر قد يعطي قراءة أعلى. 
 

 

فيما كشفت وزارة الصحة عن أسباب الإصابة بارتفاع ضغط الدم لدى المراهقين والشباب.

أسباب ارتفاع ضغط الدم 

وأشارت الصحة إلى أن هناك حالات مراهقين في عمر 12 سنة وحتى 18 سنة تصاب بارتفاع ضغط الدم بسبب نمط الحياة غير الصحي وأحيانا توجد أسباب مرضية ولكنها نادرة الحدوث.

وأوضحت أن ارتفاع ضغط الدم الطبيعي يظهر في سنوات متأخرة وكبار السن، بينما عند ظهوره لدى المراهقين يكون بسبب السلوك الغذائي غير الصحي والسمنة وقلة ممارسة الرياضة.

وشددت على ضرورة مراجعة لطبيب لمعرفة أسباب إرتفاع ضغط الدم سوء اضطراب الغدد أو غيرها ويحدد الطبيب سبب ارتفاع ضغط الدم.

وأكدت وزارة الصحة أن مرض ارتفاع ضغط الدم  يسمى بالقاتل الصامت، لذا يجب الحرص على قياس ضغط الدم باستمرار دون انتظار لظهور أعراض لارتفاع ضغط الدم  للوقاية من مضاعفاته الخطيرة كالنوبات القلبية.

 

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وتتضمن أعراض ارتفاع ضغط الدم:

طنين في الأذنين

الصداع 

الدوخة أو الدوار

التعب أو الإرهاق

عدم وضوح الرؤية

ألم في الصدر

ضيق في التنفس

نزيف في الأنف

 

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