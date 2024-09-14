أسباب وأعراض انخفاض ضغط الدم المفاجئ وطرق علاجه بالمنزل

يحدث انخفاض ضغط الدم عندما تظهر القراءة أن ضغط الدم أقل بكثير من المتوقع.

ويعتبر الأطباء أن الشخص يعاني من انخفاض ضغط الدم عندما تكون القراءة أقل من 90/60.

يزداد خطر انخفاض وارتفاع ضغط الدم مع تقدم العمر بسبب التغيرات الطبيعية أثناء الشيخوخة، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

أسباب انخفاض ضغط الدم

لا يكون سبب انخفاض ضغط الدم واضحًا دائمًا، وقد يكون مرتبطًا بـ:

الحمل

مشاكل هرمونية مثل قصور الغدة الدرقية، أو مرض السكري، أو انخفاض نسبة السكر في الدم.

بعض الأدوية المتاحة دون وصفة طبية.

بعض الأدوية الموصوفة طبيًا مثل أدوية ارتفاع ضغط الدم، أو الاكتئاب، أو مرض باركنسون.

فشل القلب.

عدم انتظام ضربات القلب.

مرض صمام القلب.

اتساع الأوعية الدموية أو تمددها.

الإجهاد الحراري أو ضربة الشمس.

مرض الكبد.

الراحة في الفراش لفترات طويلة.

فقر الدم الناجم عن نقص فيتامين ب 12 والحديد وحمض الفوليك.

أسباب انخفاض ضغط الدم المفاجئ

يمكن أن يكون انخفاض ضغط الدم المفاجئ مهددًا للحياة، وتشمل أسباب هذا النوع من انخفاض ضغط الدم ما يلي:

فقدان الدم بسبب النزيف.

انخفاض درجة حرارة الجسم.

ارتفاع درجة حرارة الجسم.

مرض عضلة القلب الذي يسبب قصور القلب.

الإنتان، عدوى دموية شديدة.

الجفاف الشديد بسبب القيء أو الإسهال أو الحمى.

رد فعل تجاه الأدوية أو الكحول.

رد فعل تحسسي شديد يسمى الحساسية المفرطة والذي يسبب عدم انتظام ضربات القلب.

انخفاض ضغط الدم.

يمكن أن يحدث انخفاض ضغط الدم، الذي يسبب الدوخة عند الوقوف، لأي شخص لعدة أسباب، مثل الجفاف أو نقص الطعام أو التعب الشديد، ويمكن أن يتأثر أيضًا بما يلي:

الجينات.

الشيخوخة.

الأدوية.

النظام الغذائي.

العوامل النفسية.

حالات مثل العدوى والحساسية.

يحدث انخفاض ضغط الدم غالبًا عند الأشخاص الذين يتناولون أدوية للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم، ويمكن أن يكون مرتبطًا أيضًا بالحمل أو المشاعر القوية أو تصلب الشرايين أو مرض السكري، ويتأثر كبار السن بشكل خاص، وخاصة أولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو خلل في الجهاز العصبي اللاإرادي.

ترتبط العديد من الأدوية بانخفاض ضغط الدم الانتصابي، ويمكن تقسيمها إلى فئتين رئيسيتين:

الأدوية المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم، مثل مدرات البول، وحاصرات بيتا، وحاصرات قنوات الكالسيوم، ومثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين (ACE)

الأدوية التي لها انخفاض ضغط الدم كأثر جانبي، بما في ذلك النترات، وأدوية مرض باركنسون، ومضادات الذهان، ومضادات الذهان، ومضادات القلق، والمهدئات المنومة، ومضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات

تتضمن الأسباب الشائعة لانخفاض ضغط الدم الانتصابي الطبيعي ما يلي:

الجفاف وفقدان الإلكتروليت، والذي قد ينتج عن الإسهال، أو القيء، أو فقدان الدم المفرط أثناء الدورة الشهرية، أو حالات أخرى

الانخفاض المرتبط بالعمر في تنظيم ضغط الدم، والذي قد يزداد سوءًا بسبب بعض الحالات الصحية أو الأدوية

يمكن أن تسبب بعض الأمراض أيضًا انخفاض ضغط الدم الانتصابي، وتشمل هذه:

مشاكل الأعصاب، مثل الاعتلال العصبي المحيطي أو الاعتلال العصبي اللاإرادي.

اضطرابات القلب والأوعية الدموية.

إدمان الكحول.

أمراض التغذية.

أعراض انخفاض ضغط الدم

يمكن أن تشمل أعراض انخفاض ضغط الدم:

الدوخة.

الدوار.

عدم الثبات.

ضبابية الرؤية أو عدم وضوحها.

الانفعال أو تغيرات سلوكية أخرى.

الضعف.

التعب أو الخمول.

الارتباك.

الغثيان.

الجلد البارد والرطب.

الإغماء.

الجلد الشاحب.

إذا انخفض ضغط الدم بشكل خطير، فقد لا يحصل الجسم على ما يكفي من الأكسجين للقيام بوظائفه الطبيعية، ويمكن أن يضعف ذلك من عمل القلب والدماغ ويسبب مشاكل في التنفس، وقد يفقد الشخص الوعي أو يصاب بصدمة، وقد تشمل أعراض الصدمة:

الشحوب.

الجلد البارد.

التنفس السريع.

النبض الضعيف والسريع.

الارتباك.

علاج انخفاض ضغط الدم

بالنسبة للعديد من الأشخاص، يمكن علاج انخفاض ضغط الدم المزمن بشكل فعال من خلال النظام الغذائي وتغييرات نمط الحياة، ويحتاج آخرون إلى تناول الأدوية للسيطرة على أعراضهم.

تغييرات نمط الحياة لخفض ضغط الدم

اعتمادًا على سبب الأعراض، قد ينص الطبيب بزيادة ضغط الدم لديك من خلال إجراء هذه التغييرات البسيطة:

تناول نظامًا غذائيًا يحتوي على نسبة عالية من الملح.

شرب الكثير من السوائل غير الكحولية.

الإقلاع عن الكحوليات.

شرب المزيد من السوائل أثناء الطقس الحار وأثناء المرض بمرض فيروسي، مثل البرد أو الأنفلونزا.

ممارس الرياضة بانتظام لتعزيز تدفق الدم.

تجنب رفع الأشياء الثقيلة.

تجنب الإجهاد أثناء استخدام المرحاض.

تجنب الوقوف ساكنًا لفترات طويلة.

تجنب التعرض لفترات طويلة للمياه الساخنة، مثل الاستحمام بالماء الساخن والمنتجعات الصحية.