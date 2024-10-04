الدوري السعودي، التشكيل الرسمي لمباراة الشباب وضمك

أعلن فريقي الشباب وضمك عن تشكيل فريقهما للمباراة المقرر لها على ملعبه أمام الشباب، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي 2024 - 2025.

ويغيب طارق حامد المحترف في صفوف ضمك أمام الشباب بسبب الإصابة التي يعاني منها على مستوى الركبة.

التشكيل الشباب أمام ضمك

حراسة المرمى: كيم سيونج جيو.

خط الدفاع: محمد الثاني _ نادر الشراري _ روبرت رينان _ ويسلي هوديت.

خط الوسط: حسين الصبياني _ ماجد كنبه _ مصعب الجوير.

خط الهجوم: كريستيان جوانكا _ جاك بونافينتورا _ يانيك كاراسكو.

تشكيل ضمك أمام الشباب

موعد مباراة ضمك أمام الشباب

ويستضيف ملعب نادي ضمك بمدينة خميس مشيط أحداث المباراة، ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر.

ويتواجد فريق ضمك المحترف ضمن صفوفه المصرى طارق حامد بالمركز قبل الأخير برصيد 3 نقاط جمعها من فوز وحيد، فيما يحتل فريق الشباب المركز الثالث بالنسخة الجارية من المسابقة المحلية برصيد 12 نقطة بفارق الأهداف عن الاتحاد الوصيف و3 نقاط عن الهلال المتصدر.

هذه المباراة ليست المواجهة الأولى التي تجمع فريق ضمك بنظيره الشباب في الدوري السعودي بل سبق والتقيا في 10 مباريات سابقة، تفوق فيها الأخير بـ 7 انتصارات، وتعادل مع رفاق طارق حامد في 3 لقاءات.