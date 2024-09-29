الأحد 29 سبتمبر 2024
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صحة ومرأة

5 أكلات صحية للسيدات الحوامل عند الشعور بالجوع بين الوجبات

تغذية الحامل، فيتو
تغذية الحامل، فيتو

تحتاج السيدة الحامل إلى نظام غذائي صحي يمد الجسم بالعناصر الغذائية اللازمة له وكذلك الجنين حتى لا يصاب بالضعف وفقر الدم.

نصائح للسيدة الحامل بعدم إهمال الوجبات البينية 

 

ووجهت وزارة الصحة نصائح للسيدة الحامل بعدم إهمال الوجبات البينية بفترة الحمل بين الوجبات الرئيسية وهي الإفطار والغداء والعشاء ويجب علي الحامل تناول اكلات صحية بين هذه الأوقات.

وقالت وزارة الصحة أنه في حالة الشعور بالجوع بين الوجبات يمكن للحامل  تناول إحدى هذه الأغذية منها:


أرز باللبن
6 بلحات
ثمرة فاكهة كبيرة
كوب لبن بالموز أو أي فاكهة باللبن
سوداني غير محمص بحد أقصى 8 حبات مع ثمرة فاكهة 

أرز باللبن 


 

 

 

من جانب آخر وجهت هيئة الدواء المصرية نصائح بشأن الأطعمة التي يجب السيدة الحامل تجنبها أثناء الحمل​​.

 

أطعمة ممنوعة للسيدة الحامل

أكدت هيئة الدواء المصرية أن هذه الأدوية تشمل:

​١-  اللحم أو البيض غير المطبوخ؛ إذ إنها قد تحتوي على جرثومة الليستيريا التي تنتقل إلى الجنين من خلال المشيمة مسببة الإجهاض، أو ولادة جنين متوفى.​​

٢-عدم تناول  السمك النيئ أو المحار غير المطبوخ الذي قد يحتوي على الجراثيم (البكتيريا، الفيروسات أو الطفيليات).​​

 

٣-تجنب بعض أنواع الأسماك؛ لاحتوائها على مستوى عال من الزئبق الذي يمكن أن يُلحِق الضرر بالجهاز العصبي للجنين (مثل: سمك القرش، سمك أبو السيف، سمك المارلين).​​

 

٤-الحد من تناول التونة البيضاء إلى 186 جرامًا في الأسبوع.​​

٥-الكافيين: هي مادة توجد بشكل طبيعي في الأطعمة مثل: الشاي، والقهوة، والشوكولاتة وبعض المشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة أو بعض المسكنات، وينصح بالحد من تناوله أثناء الحمل؛ لأن كثرته تزيد من خطر حدوث الإجهاض، وانخفاض وزن الطفل عند الولادة.​​

٦-الحليب غير المبستر وجميع منتجاته مثل منتجات الجبن وغيره.

 

​وأكدت  هيئة الدواء المصرية أن حمض الفوليك يعتبر من المكملات الغذائية الأساسية التي تحتاجها الأم الحامل في بداية حملها حيث يساعد حمض الفوليك على تكوين الجهاز العصبي للطفل كما يقلل من معدل الإصابة بما يسمى بالشفة الأرنبية وهي أحد العيوب الخلقية الشائعة.

 

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الشعور بالجوع وزارة الصحة فترة الحمل العناصر الغذائية

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