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ورشة عمل لتدريب الأطباء على حالات الحمل الحرج والحد من القيصريات

صحة الدقهلية، فيتو
صحة الدقهلية، فيتو

شهدت صحة الدقهلية ضمن فعاليات “بداية” ورشة عمل لتدريب الأطباء على حالات الحمل الحرج والحد من القيصريات.


ورشة عمل لتدريب الأطباء على حالات الحمل الحرج

وأعلن الدكتور تامر مدكور وكيل الوزارة ختام فعاليات ورشة العمل التى نظمتها وحدة الحد من القيصريات بالتعاون مع إدارة التدريب  لتدريب الأطباء على حالات الحمل الحرج.

الورشة استمرت على مدار 3 أيام وتأتى بالتزامن مع مبادرة بداية  

وأوضح مدكور أن الورشة استمرت على مدار 3 أيام وتأتي بالتزامن  مع مبادرة بداية لتنمية الإنسان المصري وتتوافق مع أهدافها فى الارتقاء بصحة المرأة عبر تقليل الولادات القيصرية غير المبررة وصولًا إلى مولود سليم لتقليل معدل إشغال الحضانات وتوفير الأماكن لحين الحاجة الفعلية.

إعداد خطة متكاملة لإمداد المستشفيات وأقسام الولادة

فيما كشف الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى أنه تم إعداد خطة متكاملة لإمداد المستشفيات وأقسام الولادة بكل مايلزمها بالإضافة إلى تدريب الأطباء والتمريض لتحقيق المستهدف والحد من القيصريات  .

تضافر كل الجهود بإدارة صحة الدقهلية لدعم وحدة الحد من القيصريات

بدوره أكد الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائى تضافر كل الجهود بإدارة صحة الدقهلية لدعم وحدة الحد من القيصريات وتنفيذ التوجهات الوزارية بدعم المرأة المصرية وتكوين كادر طبى مدرب بالإضافة إلى تدريب القابلات وتدشين التجربة بالمستشفيات.

تدريب الأطباء جزء أساسى من نشاط الوحدة

وقال الدكتور يحيى رميح مدير وحدة الحد من القيصريات أن تدريب الأطباء جزء أساسى من نشاط الوحدة التى تحرص بشكل مستمر على تنظيم ورش العمل للتدريب على أعمال الولادة الطبيعية وكل مايؤدى إلى النهوض بمستوى صحة المرأة والطفل مشيرًا إلى أن صحة الدقهلية لديها فريق متكامل من الاستشاريين بالتعاون مع أساتذة الجامعة لتنظيم مثل هذه الدورات.
 

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