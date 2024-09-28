الأطعمة التي يجب تناولها وتجنبها أثناء فترة الحمل

أثناء الحمل، تحتاج السيدة إلى تناول كميات إضافية من البروتين والكالسيوم والحديد والفيتامينات الأساسية، ويمكن لها الحصول على هذه العناصر من خلال تناول مجموعة متنوعة من اللحوم الخالية من الدهون والمأكولات البحرية والحبوب الكاملة والأطعمة النباتية.

عند وضع خطة الأكل الصحي، تحتاج السيدة إلى التركيز على الأطعمة الكاملة التي تمنح كميات أكبر من العناصر المفيدة التي تحتاجين إليها عندما لا تكونين حاملًا، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي، مثل:

البروتين

الفيتامينات والمعادن

أنواع الدهون الصحية

الكربوهيدرات المعقدة

الألياف والسوائل

فيما يلي 7 أنواع مختلفة من الأطعمة المغذية التي يمكن تناوله أثناء الحمل للمساعدة في التأكد من تناول طعامًا صحيًّا.

منتجات الألبان

أثناء الحمل، تحتاج السيدة إلى كمية إضافية من البروتين والكالسيوم لتلبية احتياجات الطفل، ومنتجات الألبان مثل الحليب والجبن والزبادي خيارات جيدة.

تحتوي منتجات الألبان على نوعين من البروتين عالي الجودة: الكازين ومصل اللبن، ومنتجات الألبان هي أفضل مصدر غذائي للكالسيوم، كما أنها توفر الفوسفور وفيتامينات ب والمغنيسيوم والزنك.

قد يكون الزبادي، وخاصة الزبادي اليوناني، مفيدًا بشكل خاص، وتحتوي بعض الأصناف أيضًا على بكتيريا بروبيوتيك، والتي تدعم صحة الجهاز الهضمي.

البقوليات

تشمل هذه البقوليات العدس والبازلاء والفاصوليا والحمص وفول الصويا والفول السوداني.

البقوليات هي مصادر نباتية رائعة للألياف والبروتين والحديد وحمض الفوليك والكالسيوم - وكلها يحتاجها الجسم أكثر أثناء الحمل.

حمض الفوليك هو أحد أهم فيتامينات ب (ب9)، إنه مهم جدًا للحامل وللطفل، وخاصة خلال الأشهر الثلاثة الأولى، وحتى قبل ذلك.

تحتاج السيدة الحامل إلى 600 ميكروجرام على الأقل من حمض الفوليك يوميًا، وقد يكون تحقيق ذلك بالأطعمة وحدها أمرًا صعبًا، لكن البقوليات يمكن أن تعزز مستويات حمض الفوليك جنبًا إلى جنب مع المكملات الغذائية التي يصفها الطبيب.

البطاطا الحلوة

البطاطا الحلوة غنية بالبيتا كاروتين، وهو مركب نباتي يحوله الجسم إلى فيتامين أ.

فيتامين أ ضروري لنمو الطفل، ومع ذلك فإن الإفراط في تناول فيتامين أ، من المنتجات الحيوانية - مثل اللحوم العضوية - يمكن أن يسبب التسمم

البطاطا الحلوة هي مصدر نباتي جيد لبيتا كاروتين والألياف، الألياف تبقي الشخص ممتلئًا لفترة أطول، وتقلل من ارتفاع نسبة السكر في الدم، وتحسن صحة الجهاز الهضمي، مما قد يساعد في تقليل خطر الإمساك أثناء الحمل.

سمك السلمون

إضافة سمك السلمون إلى القائمة ضروري، سواء كان مدخنًا على خبز القمح الكامل، أو مشويًا بالصلصة الحارة، سمك السلمون غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية الأساسية، والتي لها العديد من الفوائد.

توجد أحماض أوميجا 3 في المأكولات البحرية، فهي تساعد في بناء دماغ وعين الطفل وقد تساعد في زيادة طول فترة الحمل.

في حين أنه من الأفضل تجنب بعض المأكولات البحرية أثناء الحمل، بسبب الزئبق والمواد الملوثة الأخرى، فإن سمك السلمون والسردين والأنشوجة آمن للأكل

ومع ذلك، يجدر التحقق من المكان الذي تم صيده منه، من الأفضل أيضًا اختيار سمك السلمون الطازج، حيث يمكن أن تحمل المأكولات البحرية المدخنة خطر الإصابة بالليستيريا.

أنواع الأسماك التي تحتوي على نسبة عالية من الزئبق والتي يجب تجنبها:

سمك أبو سيف

سمك الإسقمري الملكي

سمك المارلن

سمك التونة كبير العين

سمك القرميد

البيض

البيض غذاء صحي، لأنه يحتوي على القليل من كل العناصر الغذائية التي تحتاجها تقريبًا، وتحتوي البيضة الكبيرة على حوالي 71 سعرة حرارية و3.6 جرام من البروتين والدهون والعديد من الفيتامينات والمعادن.

البيض مصدر رائع للكولين، وهو عنصر غذائي حيوي أثناء الحمل، وهو مهم في نمو دماغ الطفل ويساعد في منع التشوهات التنموية للدماغ والعمود الفقري.

تحتوي بيضة كاملة واحدة على ما يقرب من 147 ملليجرامًا (مجم) من الكولين، مما يقرب من تناول الكولين الموصى به حاليًا وهو 450 مجم يوميًا أثناء الحمل، على الرغم من أن المزيد من الدراسات جارية لتحديد ما إذا كان ذلك كافيًا.

البروكلي والخضراوات الورقية الداكنة

يحتوي البروكلي والخضراوات الورقية الداكنة، مثل الكرنب والسبانخ، على العديد من العناصر الغذائية التي تحتاج الحامل إليها.

تشمل الفوائد الألياف وفيتامين سي وفيتامين ك وفيتامين أ والكالسيوم والحديد وحمض الفوليك والبوتاسيوم، ويمكن أن يساعد محتواها من الألياف أيضًا في منع الإمساك.

اللحوم الخالية من الدهون

يعتبر لحم البقر الخالي من الدهون والدجاج من المصادر الممتازة للبروتين عالي الجودة، كما أن لحم البقر غني بالحديد والكولين وفيتامينات ب الأخرى - وكلها تحتاج إليها الحامل بكميات أكبر أثناء الحمل.

الحديد معدن أساسي تستخدمه خلايا الدم الحمراء كجزء من الهيموجلوبين، تحتاج السيدة إلى المزيد من الحديد لأن حجم دم يتزايد، وخاصة خلال الثلث الثالث من الحمل.

قد يؤدي انخفاض مستويات الحديد أثناء الحمل المبكر والمنتصف إلى فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، مما يزيد من خطر انخفاض الوزن عند الولادة ومضاعفات أخرى.

وقد يكون من الصعب تغطية احتياج الحامل من الحديد بالوجبات وحدها، خاصة إذا كانت تعاني من نفور من اللحوم أو تتبع نظامًا غذائيًا قائمًا على النباتات، ومع ذلك بالنسبة لأولئك القادرين، قد تساعد اللحوم الحمراء الخالية من الدهون في زيادة كمية الحديد التي تحصلين عليها من الطعام.

الأطعمة التي يجب تناولها يوميًّا أثناء الحمل

تحتاج الحامل إلى مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات الطازجة، وخاصة الخضروات الورقية الخضراء، مثل الكرنب، ويجب التأكد من الحصول على ما يكفي من البروتينات الخالية من الدهون، بما في ذلك الأسماك الزيتية والزبادي قليل الدسم.

الأطعمة التي يجب تجنبها أثناء الحمل

الأطعمة التي يجب تجنبها أثناء الحمل هي تلك التي قد تحتوي على بكتيريا، مثل الليستيريا أو الإشريكية القولونية أو السالمونيلا.

تشمل الأمثلة:

اللحوم أو الأسماك أو البيض النيئ أو غير المطبوخ جيدًا

الأسماك التي قد تحتوي على الزئبق أو معادن أخرى، مثل سمك الماكريل الملكي أو سمك أبو سيف

الحليب النيئ أو غير المبستر

الجبن الطري والمعكرونة

النقانق واللحوم المعاد تسخينها

العجين النيئ

المياه غير المعالجة

من الأفضل أيضًا اختيار الأطعمة الطازجة والمتنوعة بدون إضافة سكر أو دهون غير صحية والحد من تناول الأطعمة المصنعة.