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هيئة الدواء: ضخ 378 ألف عبوة من مستحضر شهير لمنع الحمل بعد نقصه بالسوق

ضخ كميات إضافية من
ضخ كميات إضافية من الأدوية للسوق
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 أعلنت هيئة الدواء المصرية عن ضخ 378 ألف عبوة من مستحضر ترايوسبت أقراص منع حمل بعد تعرضها لنقص في الصيدليات خلال الفترة الأخيرة.

وكانت هيئة الدواء المصرية أعلنت عن ضخ 156 مليون عبوة دواء من 389 مستحضرا في السوق منذ بداية أغسطس حتى الآن.

ويأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على متابعة سوق الدواء، واستمرار جهود هيئة الدواء المصرية لضمان توافر الأدوية الضرورية في السوق المحلي. 

وتم ضخ كميات إضافية من العديد من المستحضرات الدوائية المهمة أبرزهم أدوية الضغط والقلب والسكر والأورام والمضادات الحيوية.

 

ضخ كميات إضافية من الأدوية في السوق 

تتضمن هذه المستحضرات أصنافًا من مجموعات علاجية متعددة، مع استمرار المتابعة لضمان توافرها بشكل مستمر، ومن تلك المستحضرات على سبيل المثال:
VIDROP DROPS 2800IU 15ML, ASPOCID TABS 75MG, BETADERM CREAM.1% 30G, ALPHINTERN C.TAB , ANALLERGE TABS 4MG , CARVID TABS 6.25MG , ROWATINEX CAPS
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