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صحة ومرأة

6 أطعمة ممنوعة على الحوامل تزيد خطر الإجهاض

أطعمة ممنوعة على
أطعمة ممنوعة على الحوامل، فيتو

وجهت هيئة الدواء المصرية نصائح بشأن الأطعمة التي يجب السيدة الحامل تجنبها أثناء الحمل​​.

 

أطعمة ممنوعة للسيدة الحامل

أكدت هيئة الدواء المصرية أن هذه الأدوية تشمل:

​١-  اللحم أو البيض غير المطبوخ؛ إذ إنها قد تحتوي على جرثومة الليستيريا التي تنتقل إلى الجنين من خلال المشيمة مسببة الإجهاض، أو ولادة جنين متوفى.​​

٢-عدم تناول  السمك النيئ أو المحار غير المطبوخ الذي قد يحتوي على الجراثيم (البكتيريا، الفيروسات أو الطفيليات).​​

٣-تجنب بعض أنواع الأسماك؛ لاحتوائها على مستوى عال من الزئبق الذي يمكن أن يُلحِق الضرر بالجهاز العصبي للجنين (مثل: سمك القرش، سمك أبو السيف، سمك المارلين).​​

٤-الحد من تناول التونة البيضاء إلى 186 جرامًا في الأسبوع.​​

٥-الكافيين: هي مادة توجد بشكل طبيعي في الأطعمة مثل: الشاي، والقهوة، والشوكولاتة وبعض المشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة أو بعض المسكنات، وينصح بالحد من تناوله أثناء الحمل؛ لأن كثرته تزيد من خطر حدوث الإجهاض، وانخفاض وزن الطفل عند الولادة.​​

٦-الحليب غير المبستر وجميع منتجاته مثل منتجات الجبن وغيره.

الجرعة اللازمة للحامل من حمض الفوليك أسيد

فيما ​​كشفت هيئة الدواء المصرية عن الجرعة التي ينبغي على الحامل تناولها من حمض الفوليك حيث يجب عليها تناول ٤٠٠ ميكروجرام من حمض الفوليك يوميًا حتى الأسبوع الثاني عشر من الحمل.​ 

وأكدت هيئة الدواء المصرية أنه قد يصِف الطبيب جرعة أكبر من حمض الفوليك ٥ مليجرام في بعض الحالات مثل:​​

١-وجود أي تاريخ عائلي للإصابة بتشوهات الأنبوب العصبي. ​​

٢-إذا كانت الأم الحامل مصابة بمرض السكري.

٣-إذا كانت تتناول أدوية للصرع. ​​

وحمض الفوليك، من الفيتامينات والمعادن الضرورية لجسم الإنسان وخاصة السيدات الحوامل.

كما يعد حمض الفوليك واحدًا من العناصر المهمة التي تحتاجها الأم الحامل للحفاظ على صحة جنينها وضمان نموه بصورة سليمة.

و يلعب دورًا مهمًا في تطور الأنبوب العصبي للجنين في المراحل المبكرة من الحمل؛ مما يؤثر على سلامة الدماغ والحبل الشوكي، وقد يؤدي نقصه إلى حدوث تشوهات خلقية للجنين.​​

 

وتشمل مصادر الحصول على حمض الفوليك: 

البازلاء 

البروكلي 

السبانخ 

البقوليات والفواكه الحمضية

​ونصح المعهد القومي للتغذية بأن حمض الفوليك يعتبر من المكملات الغذائية الأساسية التي تحتاجها الأم الحامل في بداية حملها حيث يساعد حمض الفوليك على تكوين الجهاز العصبي للطفل كما يقلل من معدل الإصابة بما يسمى بالشفة الأرنبية وهي أحد العيوب الخلقية الشائعة.

أوصت وزارة الصحة الفتيات المقبلات على الزواج، بضرورة الحصول على فيتامين حمض الفوليك لمدة 6 أشهر قبل بداية الحمل.

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وقالت  الصحة إن الهدف من تناول حمض الفوليك منع تشوهات الجهاز العصبي والتوحد وقصور القلب لدى المواليد.

 

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