في غياب محمد شريف، الخليج يفوز على الخلود بهدف في الدوري السعودي
فاز فريق الخليج على نظيره الخلود بهدف دون رد، في المباراة جمعت بينهما اليوم على ملعب الأمير محمد بن فهد، في إطار منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.
وسجل هدف الفوز لصالح فريق الخليج اللاعب عبد الله السالم في الدقيقة 66 من عمر اللقاء.
ويغيب المحترف المصري محمد شريف، مهاجم فريق الخليج السعودي أمام الخلود مساء اليوم، لمواصلة برنامج تعافيه من الإصابة العضلية التي تسببت في غيابه عن الفريق الفترة الماضية.
تشكيل الخليج أمام الخلود
تشكيل الخلود أمام الخليج
ترتيب الخليج والخلود بالدوري السعودي
وبتلك النتيجة يتقدم فريق الخليج إلي المركز الـ12 في ترتيب الدوري السعودي برصيد 7 نقاط، بينما يتراجع الخلود إلى المركز الـ 15 برصيد 4 نقاط.
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