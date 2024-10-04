الدوري السعودي، شوط أول سلبي بين الخليج والخلود

انتهى الشوط الأول من مباراة فريق الخليج مع نظيره الخلود بالتعادل السلبي، في المباراة تجمع بينهما اليوم على ملعب الأمير محمد بن فهد، في إطار منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.

ويغيب المحترف المصري محمد شريف، مهاجم فريق الخليج السعودي أمام الخلود مساء اليوم، لمواصلة برنامج تعافيه من الإصابة العضلية التي تسببت في غيابه عن الفريق الفترة الماضية.

تشكيل الخليج أمام الخلود

تشكيل الخلود أمام الخليج

ترتيب الخليج والخلود بالدوري السعودي

ويحتل فريق الخليج المركز الـ 14 في ترتيب الدوري السعودي برصيد 4 نقاط، جمعها من فوز وخسارتين وتعادل، بينما يتواجد الخلود فى المركز الـ 12 برصيد 4 نقاط.