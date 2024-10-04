طيران الاحتلال ينفذ غارة إسرائيلية جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت

نفذ طيران الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، غارة جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك حسبما أفادت مصادر لبنانية.

تفاصيل الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

وأوضحت المصادر أن الغارة استهدفت محيط ملعب الراية، فيما لم يعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تفاصيل عن الغارة أو الجهة المستهدفة.

وفي وقت سابق اليوم، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن طائراته الحربية أغارت على أهداف لـ حزب الله قرب المعبر الحدودي الرئيس بين لبنان وسوريا ليلًا.

وأوضح الجيش في بيان أن مواقع منشآت محاذية لمعبر المصنع الحدودي بين سوريا ولبنان ضربت الليلة الماضية".

وقف دخول الأسلحة من سوريا المجاورة إلى لبنان

وزعم أن الغارات الجوية هذه هدفت إلى وقف دخول الأسلحة من سوريا المجاورة إلى لبنان وشملت استهداف نفق تحت الأرض يستخدم لنقل الأسلحة عبر الحدود حسبما زعم بيان الجيش.