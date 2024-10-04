حزب الله يضع كاميرات بصخور وهمية لمراقبة الجيش الإسرائيلي

كشفت صحيفة إسرائيل اليوم نقلا عن مصادر عسكرية أن حزب الله وضع صخورا وهمية بداخلها كاميرات تراقب نشاط تحركات الجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية.

فيما قال المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الجمعة، إن عدو الأمة الإسلامية واحد رغم اختلاف أساليبه من بلد لآخر.

وأضاف المرشد الإيراني: "سياسة المستكبرين والطغاة تقوم على زرع الفرقة والفتن بين المسلمين.. وعلينا أن نربط أحزمة الدفاع عن الأمة الإسلامية من أفغانستان إلى ‎اليمن ومن ‎إيران إلى غزة ولبنان".

وتابع المرشد الإيراني: "لكل شعب الحق في الدفاع عن أرضه وسيادته ضد المحتلين والغاصبين.. وللشعب الفلسطيني كامل الحق في أن ينتفض في وجه المحتل الذي أهدر حياته.. ولا أحد يحق له انتقاد اللبنانيين في مساندة أشقائهم الفلسطينيين بالدفاع عن أرضهم".