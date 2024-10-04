ضبط عاطل بحوزته 8 قطع سلاح نارى فى البحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عاطل بالبحيرة لقيامه بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.





أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحيرة قيام (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة أبو المطامير) بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وعُثر بحوزته على (بندقية خرطوش – 7 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

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