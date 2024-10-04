إصابة 9 أشخاص في استهداف سيارة إسعاف تابعة لحزب الله

أصيب 9 أشخاص في استهداف سيارة للهيئة الصحية التابعة لحزب الله بالقرب من مستشفى مرجعيون، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن سلاح الجو اغتال القيادي بحركة حماس في طولكرم زاهي ياسر عبد الرزاق عوفي في الساعات الأخيرة من أمس الخميس.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية أمس الخميس إن 18 فلسطينيا على الأقل استشهدوا في ضربة إسرائيلية على مخيم طولكرم للاجئين في الضفة الغربية المحتلة.

وقال بيان جيش الاحتلال « الجيش والشاباك قضيا على قائد الشبكة التابعة لحماس في طولكرم والذي خطط لتنفيذ عملية داخل إسرائيل على المدى الزمني الوشيك بالإضافة إلى تصفية قادة بارزين آخرين في الشبكة».