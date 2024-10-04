قافلة بداية تقدم يوما ترفيهيا للعاملين بصحة الإسماعيلية (صور)

تواصل "مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان" فعالياتها في محافظة الإسماعيلية، حيث وجهت المبادرة قافلة لديوان مديرية الشئون الصحية بالاسماعيلية.

وجاء ذلك بناء على توجيهات اللواء محمد جلال محافظ الإسماعيلية وإشراف الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة وبالتنسيق بين إدارة القوافل العلاجية وإدارة الإعلام والتربية السكانية.

جانب من فعاليات القافلة، فيتو

جانب من فعاليات القافلة، فيتو

تقديم أنشطة متنوعة للعاملين بالمديرية

وقدمت القافلة للعاملين بالمديرية العديد من الأنشطة الثقافية والترفيهية والمسابقات وتقديم هدايا للفائزين حيث تهدف المبادرة الى تقديم خدمات وأنشطة وبرامج متنوعة مستهدفة لكل الفئات العمرية.

جانب من فعاليات القافلة، فيتو

جانب من فعاليات القافلة، فيتو

فريق المبادرة يتوجه إلى مدرسة أرض المشتل

وقالت الدكتورة جيهان سامى مدير إدارة الإعلام والتربية السكانية في محافظة الإسماعيلية، أنه بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم توجَّة فريق مبادرة بداية يرافقه فريق 100 يوم صحة إلى مدرسة أرض المشتل الثانوية للبنات لقضاء يوم ترفيهى مع طالبات المدرسة.

جانب من فعاليات القافلة، فيتو

جانب من فعاليات القافلة، فيتو

إجراء الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة

فضلا عن ندوات التوعية وإجراء الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وغير السارية على مدرسي المدرسة.

جانب من فعاليات القافلة، فيتو

جانب من فعاليات القافلة، فيتو

ومن جهة أخرى قالت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، إنه تم تشكيل فريق من إدارة الطب الوقائي برئاسة الدكتورة مي سامي مدير إدارة الطب الوقائي.

وجاء ذلك لمتابعة سلامة وجودة الخدمات بجميع مقار إقامة الوفود الأجنبية والعربية والمصرية المشاركة بمهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية في نسخته الرابعة والعشرين.