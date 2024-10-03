الخميس 03 أكتوبر 2024
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محافظات

محافظ الإسماعيلية يوجه الصحة بمتابعة مقار إقامة الفرق المشاركة بمهرجان الفنون الشعبية

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

قالت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، إنه تم تشكيل فريق من إدارة الطب الوقائي برئاسة الدكتورة مي سامي مدير إدارة الطب الوقائي. 

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وذلك لمتابعة سلامة وجودة الخدمات بجميع مقار إقامة الوفود الأجنبية والعربية والمصرية المشاركة بمهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية في نسخته الرابعة والعشرين.  

جانب من الجولة، فيتو 
جانب من الجولة، فيتو 



مراقبة الأغذية بالمطبخ 

وأضافت أن الفريق يشمل مراقبة الأغذية، الوبائيات وترصد الأمراض المعدية، إدارة صحة البيئة؛ للمتابعة والمرور الدوري على مقار إقامة الوفود.  

جانب من الجولة، فيتو 
جانب من الجولة، فيتو 

المرور على غرف الإقامة 

حيث تم المرور على غرف الإقامة للتأكد من وجود الاشتراطات الصحية من التهوية الجيدة والنظافة، والمرور على أماكن ومصدر مياه الشرب والمرور على المطبخ والتأكد من سلامة الأغذية، كما تم تخصيص أرقام للتواصل الفوري فى حالة حدوث أي حدث يؤثر على الصحة العامة. 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

ويأتي ذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان وتكليفات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بضرورة التأمين الطبي واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أعضاء الفرق المشاركة في المهرجان.

 

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