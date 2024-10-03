سقوط فتاة من برج سكني في الإسماعيلية

أصيبت فتاة بغيبوبة تامة جراء سقوطها، من الدور الثامن بأحد الأبراج السكنية، الواقعة بشارع الثلاثيني في الإسماعيلية.

إخطار بسقوط فتاة من الطابق الثامن

وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، إخطارا يفيد بسقوط فتاة من الطابق الثامن بأحد الابراج السكنية بشارع الثلاثيني، مما أسفر عن إصابتها بغيبوبة تامة.

انتقال الأجهزة الأمنية

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

الدفع بسيارات الإسعاف

ودفع فرع هيئة الإسعاف، بسيارة إسعاف لنقل الفتاة إلى مجمع الإسماعيلية الطبي.

معلومات عن الفتاة المصابة

وقالت مصادر إن الفتاة المصابة تدعى ر. ع.م تبلغ من العمر 18 عاما وصلت إلى المستشفى وهي تعاني من غيبوبة تامة وكسور بجميع أنحاء الجسد.

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