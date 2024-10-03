جولات وزيارات سياحية للفِرق المشاركة في مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية (صور)
نظمت إدارة السياحة بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، برنامجا سياحيا للفِرق المشاركة بمهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية في دورته الرابعة والعشرين.
زيارة المعالم السياحية
شملت الجولة زيارة المعالم السياحية المختلفة بمدينة الإسماعيلية بمنطقة نمرة ٦، والفلل الفرنساوي، والمعالم المتنوعة بشارع محمد علي، وزيارة الكنيسة الكاثوليكية بشارع عرابي، وزيارة منطقة وسط المدينة للتعرف على أجواء المدينة ولشراء التذكارات والهدايا.
زيارة شاطئ الدنفاه
وااختتمت الزيارة بجولة حرة بأحد المولات التجارية وشاطئ الدنفاه على المجرى الملاحي لقناة السويس.
مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية
وتقام فعاليات المهرجان بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي.
ويدير المهرجان الفنان ماهر كمال، ويشارك به 21 فرقة مصرية وأجنبية، منها 6 فرق من دول "الجزائر، رومانيا، إندونيسيا، الأردن، الصين، الهند"، و12 فرقة تابعة لهيئة قصور الثقافة وهي "الإسماعيلية، الوادي الجديد، العريش، حلايب للفنون التلقائية، الحرية السكندرية، بورسعيد، أسوان، المنيا، أسيوط، الشرقية، النيل للموسيقى والغناء الشعبي، إسماعيلية أطفال"، بالإضافة إلى فرقتي ذوي الهمم "هيئة قناة السويس، والقلوب البيضاء" التابعتين لمحافظة الإسماعيلية، وفرقة وزارة الشباب والرياضة.
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