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محافظات

سكرتير الإسماعيلية يتابع أعمال “100 مليون صحة” بحديقة الشيخ زايد

جانب من الفحص، فيتو
جانب من الفحص، فيتو

تابع اللواء محمد أنيس السكرتير العام بمحافظة الإسماعيلية أعمال فريق 100 مليون صحة للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والذى تواجد على هامش فعاليات مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان بحديقة الشيخ زايد بحضور الدكتورة بثينة بركات منسق القوافل العلاجية. 

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 وأجرى السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية الفحص الطبى للمبادرة مشيدًا بجهود فريق 100 مليون صحة وخطة توزيع الفرق على أماكن التجمعات وسط المواطنين ؛للوصول إلى أكبر مستهدف وتقديم خدمات الكشف المبكر عن الامراض المزمنة والمشورة والتوعية بموضوعات الصحة العامة. 

جانب من الفحص، فيتو
جانب من الفحص، فيتو

تقديم خدمات مختلفة للمواطنين 

وأوضحت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة، أن المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، تقدم خدمات عدة، منها الفحص المبكر عن السكري والاعتلال الكلوي وخدمات وحدات الرعاية الصحية الأولية، وطب الأسرة، وخدمات القوافل العلاجية والخدمات الوقائية، من خلال فِرق ثابتة داخل الوحدات وأخرى متحركة مع توافر كافة مستلزمات التشغيل والواقيات الشخصية، هذا بالإضافة إلى تكثيف جميع الخدمات العلاجية والوقائية التي تقوم بها المديرية. 

جانب من التفقد، فيتو
جانب من عمل المبادرة، فيتو

فحص المقبلين على الزواج 

وأضافت أن المبادرة تشمل خدمات مبادرة العناية بصحة الأم والجنين والكشف المبكر عن السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، ومبادرة فحص المقبلين على الزواج وفحص كبار السن، من خلال وحدات الرعاية الأولية على مستوى الجمهورية، بالإضافة لفحص الأطفال المبتسرين للأمراض الوراثية وخدمات التشخيص والإحالة لأطفال المدارس المحتمل إصابتهم بأمراض سوء التغذية من خلال عيادات الربط التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية.

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