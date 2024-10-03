الخميس 03 أكتوبر 2024
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منطقة الإسماعيلية الأزهرية تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر (صور)

منطقة الإسماعيلية
منطقة الإسماعيلية الأزهرية تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر

نظمت إدارة رعاية الطلاب بمنطقة الإسماعيلية الأزهرية احتفالية ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك تحت رعاية الشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية. 

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أبرز الحضور خلال الحفل 

وبحضور الدكتور السيد البنان، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، ونائب عن المستشار العسكري بالمحافظة، وعلي الزر، مدير رعاية الطلاب، والشيخ أشرف السعيد، مدير إدارة الوعظ، وأعضاء رعاية الطلاب، وذلك بمكتبة مصر العامة، وبمشاركة طلاب المعاهد والأخصائيين الاجتماعيين، بجانب ممثلي بيت العائلة المصرية، وأسر الطلاب المكرمين. 

جانب من الحفل، فيتو
جانب من الحفل، فيتو

بدء الحفل بالسلام الوطني 

بدأ الحفل بالسلام الوطني، ثم قدم الطلاب فقرات إنشادية عن انتصارات أكتوبر المجيدة، وقصيدة عن نصر أكتوبر باللغة الإنجليزية وترجمتها باللغة العربية. 

جانب من الحفل، فيتو
جانب من الحفل، فيتو
جانب من الحفل، فيتو

وألقى الدكتور السيد البنان كلمة أشاد فيها بدور القوات المسلحة المصرية والشعب المصري العظيم في تحقيق هذا الانتصار التاريخي، مؤكدًا أهمية الاحتفال بهذه المناسبة العظيمة لتجديد العهد على مواصلة مسيرة البناء والتنمية، كما أكد على أهمية بلدنا مصر وذكرها في القرآن الكريم، وألقى الشيخ أشرف السعيد، مدير إدارة الوعظ، كلمة عن نصر أكتوبر، ثم قام الدكتور السيد البنان بتكريم أوائل الشهادات الأزهرية "الابتدائية، الإعدادية، الثانوية، والمكتب التنفيذي"، موجهًا التهنئة لجميع أبنائه الطلبة والطالبات المتفوقين، ناصحًا إياهم بضرورة  مواصلة الجهود لاستكمال مسيرة النجاح والتفوق والمساهمة في تحقيق مستقبل أفضل ومشرق بمختلف المجالات، وقدم الشكر لأولياء الأمور على الاهتمام بأبنائهم وتفوقهم.
 

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