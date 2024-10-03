الخميس 03 أكتوبر 2024
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محافظ الإسماعيلية يتابع نتائج الجرد ربع السنوي بالصوامع (صور)

محافظ الإسماعيلية
محافظ الإسماعيلية يتابع نتائج الجرد الربع سنوي بالصوامع

قامت مديرية التموين، والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، بإجراء الجرد الربع ثانوي الخاص بصوامع القمح ومطاحن الدقيق، ومراجعة الرصيد الموجود في تلك المطاحن. 

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ضبط دقيق وردة 

حيث تبين وجود كمية قدرها ١٣٠٠ شيكارة دقيق بلدي مدعم استخراج ٨٧.٥٪ وزن الشيكارة ٥٠ كيلو جرام، صالحة للإنتاج مخصصة للمخابز البلدية العاملة في منظومه الخبز، وغير مصرح بتداولها خارج المنظومة، هذا بالإضافة إلى كمية قدرها ١٢ طن ردة ناتجة من عملية الطحن، وهي مخصصة لأغراض الردة الخشنة وتوجه للأعلاف. 

جانب من أعمال الجرد، فيتو
جانب من أعمال الجرد، فيتو

ضبط أرز شعير لدى أحد التجار 

ومن جهة أخرى قامت إدارة تموين أبوصوير، بضبط كمية قدرها ١٤٠٠ كيلو جرام من الأرز الشعير المعبأ في شكائر خاصة بشركات الأعلاف لدى إحدى التجار وكانت بحيازته، مخالفًا بذلك قرار وزير التموين رقم ١٠٩ لسنة ٢٠٢٢ الخاص بتنظيم عملية التداول والتعامل مع الأرز الشعير، وقرار وزير التموين رقم ١١٣ لسنة ٢٠٢٢ بشأن تنظيم أماكن تخزين الأرز الشعير، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

جانب من أعمال الجرد، فيتو
جانب من أعمال الجرد، فيتو

ضبط لانشون مجهول المصدر 

بالإضافة إلى ضبط كمية قدرها ٣١٠ كيلوجرام من اللانشون المعبأ مجهول المصدر وبدون فواتير، حيث أفاد تقرير الطب البيطري أنه مخالف لشروط التخزين والمواصفات القياسية الخاصة بالمنتج.

 

جانب من أعمال الجرد، فيتو
جانب من أعمال الجرد، فيتو

و ضبط ١٥ جركن زيت، سعة ٢٠ لتر معبأ به زيت طعام، وكانت معروضة للبيع بدون غطاء وفي عبوات معاد استخدامها، وبدون تاريخ إنتاج أو صلاحية. 

كما تم ضبط كمية قدرها ٢٠ كيلوجرام من السكر الحر الخاص بمنظومة الدعم، كانت معدة للبيع في السوق الحر بدون وجه حق.
 

استكمال الخطة الرقابية 

كما  تم ضبط أحد سيارات موزعين أسطوانات البوتاجاز التجاري، يقوم بالبيع بأزيد من الأسعار الرسمية المقررة، ولا يقوم بالإعلان عن أسعار بيع أسطوانات البوتاجاز التجاري للمواطنين، وجاري تكثيف الحملات الرقابية التموينية على كافة الأنشطة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بضرورة ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار، ومتابعة مدى التزام التجار وأصحاب المحال العامة بالقوانين والقرارات التموينية.

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