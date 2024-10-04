الجمعة 04 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

اندلاع حرائق في مواقع مختلفة بالأراضي المحتلة عقب إطلاق صواريخ من ‎لبنان

اندلاع حرائق
اندلاع حرائق

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، اندلاع حرائق في مواقع مختلفة في الجليل داخل الأراضي المحتلة عقب إطلاق صواريخ من ‎لبنان

وأفادت القناة 12، اليوم الجمعة، برصد إطلاق عشرات الصواريخ من ‎لبنان باتجاه الأراضي المحتلة وسقوط بعضها بمناطق مفتوحة.

وأمس، أعلن  حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه أن عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي بلغ ١٧ ضابطا وجنديا.

مقتل ضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي 

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه، الخميس، بمقتل ضابط برتبة نقيب في الكتيبة 202 بلواء المظليين خلال معارك جنوب لبنان.

خسائر جيش الاحتلال في معارك جنوب لبنان 

وكان الجيش أعلن الأربعاء مقتل 8 عسكريين في معارك جنوب لبنان بينهم 3 ضباط، وإصابة آخرين بجروح خطيرة.

ودارت اشتباكات عنيفة في بلدة العديسة جنوب لبنان بين عناصر حزب الله اللبنانية وقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي جراء محاولة تسلل جنود الاحتلال للداخل  اللبناني.

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