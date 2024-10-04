مسيرة إسرائيلية تستهدف منزلا في بلدة رميش جنوب لبنان

قالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن مسيرة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة رميش جنوبي لبنان لأول مرة منذ بدء التصعيد مع إسرائيل.

وأدت غارة إسرائيلية استهدفت فجر اليوم الجمعة منطقة المصنع في شرق لبنان، الحدودية مع سوريا، إلى قطع الطريق الدولية بين البلدين، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام ووزير النقل علي حمية لوكالة فرانس برس.

وقال وزير النقل اللبناني علي حمية، لرويترز، إن ضربة إسرائيلية وقعت صباح اليوم الجمعة قرب معبر المصنع الحدودي مع سوريا، مما أدى إلى قطع طريق يسلكه مئات الآلاف من الأشخاص للفرار من القصف الإسرائيلي في الأيام الماضية.

وأوضح حمية أن الضربة وقعت بعد المعبر الحدودي مباشرة لكنها داخل الأراضي اللبنانية، وأنها أحدثت حفرة بعرض 4 أمتار.