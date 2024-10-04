أفادت القناة 12، اليوم الجمعة، برصد إطلاق أكثر من 10 صواريخ من ‎لبنان باتجاه كريات شمونة وسقوط بعضها بمناطق مفتوحة.

وأمس، أعلن حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه أن عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي بلغ ١٧ ضابطا وجنديا.

مقتل ضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه، الخميس، بمقتل ضابط برتبة نقيب في الكتيبة 202 بلواء المظليين خلال معارك جنوب لبنان.

خسائر جيش الاحتلال في معارك جنوب لبنان

وكان الجيش أعلن الأربعاء مقتل 8 عسكريين في معارك جنوب لبنان بينهم 3 ضباط، وإصابة آخرين بجروح خطيرة.

ودارت اشتباكات عنيفة في بلدة العديسة جنوب لبنان بين عناصر حزب الله اللبنانية وقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي جراء محاولة تسلل جنود الاحتلال للداخل اللبناني.