تحسين الخدمات في المباني السكنية، شركة روسية تكشف عن تطور جديد في الذكاء الاصطناعي

شهد قطاع الذكاء الاصطناعي تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، وخاصة استخدامه في المنازل للتسهيل على السكان.

شركة روسية تخطط لطوير برمجيات ذكاء اصطناعي تساعد في تحسين الخدمات في المباني السكنية

وفي هذا السياق، ذكرت مؤسسة "Sber" الروسية أنها تعمل على تطوير برمجيات ذكاء اصطناعي ستساعد في تحسين الخدمات في المباني السكنية.

وكشفت المؤسسة أنها تخطط مع شركائها لإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي لمراقبة الأنظمة الهندسية والفنية للمباني السكنية التي ستقام في مدينة SberCity الذكية بضواحي موسكو.

وهذه التقنيات ستساعد في مراقبة حالة المباني والمعدات الموجودة فيها، وفي الكشف المبكر عن المعدات التي تحتاج إلى الصيانة، الأمر الذي سيحسن نوعية وجودة الخدمات في المباني السكنية".