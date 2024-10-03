الخميس 03 أكتوبر 2024
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تحسين الخدمات في المباني السكنية، شركة روسية تكشف عن تطور جديد في الذكاء الاصطناعي

استخدام الذكاء الصناعي
استخدام الذكاء الصناعي لتحسين الخدمات بالمباني السكنية، فيتو

شهد قطاع الذكاء الاصطناعي تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، وخاصة استخدامه في المنازل للتسهيل على السكان.

شركة روسية تخطط لطوير برمجيات ذكاء اصطناعي تساعد في تحسين الخدمات في المباني السكنية

وفي هذا السياق، ذكرت مؤسسة "Sber" الروسية أنها تعمل على تطوير برمجيات ذكاء اصطناعي ستساعد في تحسين الخدمات في المباني السكنية.

وكشفت المؤسسة أنها تخطط مع شركائها لإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي لمراقبة الأنظمة الهندسية والفنية للمباني السكنية التي ستقام في مدينة SberCity الذكية بضواحي موسكو.

وهذه التقنيات ستساعد في مراقبة حالة المباني والمعدات الموجودة فيها، وفي الكشف المبكر عن المعدات التي تحتاج إلى الصيانة، الأمر الذي سيحسن نوعية وجودة الخدمات في المباني السكنية".

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الشباب والرياضة تطلق أكاديمية متخصصة في تدريب الذكاء الاصطناعي مجانا

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روسيا بصدد تطوير دبابة روبوتية تستخدم الذكاء الاصطناعي

 

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ذكاء اصطناعي المباني السكنية تقنيات الذكاء الاصطناعي برمجيات ذكاء اصطناعي مدينة SberCity الذكية

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