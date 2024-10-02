الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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رياضة

الشباب والرياضة تطلق أكاديمية متخصصة في تدريب الذكاء الاصطناعي مجانا

اكاديمية شباب مبتكرون
اكاديمية شباب مبتكرون لتدريب الذكاء الاصطناعي

أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب "أكاديمية شباب مبتكرون" أول أكاديمية متخصصة للوزارة في تدريب الذكاء الاصطناعي AI&ML&DL.

وتتضمن مدة التدريب ١٠ أيام غير متصلين، على أن يكون الحضور لمدة 6 ساعات يوميًا.

وتعلن وزارة الشباب والرياضة علي أن التدريب مجاني بالكامل والحضور أونلاين، ويهدف إلى تدريب شباب المهندسين والكليات المتخصصة على برامج الذكاء الاصطناعي.

وطالبت الوزارة الراغبين في المشاركة التقديم من خلال الرابط مع ضرورة التزام المسجلين بالحضور.
 

أشرف صبحي يتابع ملفات عمل تنمية الشباب

فيما ناقش الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الخطة والبرامج والأنشطة والفعاليات الخاصة بتنمية الشباب، وذلك خلال الاجتماع الذي عُقد بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور قيادات وزارة الشباب والرياضة.

تخلل اللقاء مناقشة مجموعة من ملفات عمل الوزارة، والبرامج المستهدفة للشباب المصري ومنها إبداع الجامعات وإبداع مراكز الشباب، والعديد من الأنشطة والفعاليات ذات الأهمية.

أشرف صبحي يتابع ملفات عمل تنمية الشباب

ووجه الوزير بضرورة التشبيك مع القطاعات المختلفة بالوزارة والمديريات والوزارات الأخري، وتم التطرق إلي ضرورة التسويق والدعم والرعاية لبعض البرامج، مشيرًا إلي استمرار دعم وزارة الشباب والرياضة لكافة الفعاليات الشبابية.

أشرف صبحي يتابع ملفات عمل تنمية الشباب

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اهتمام القيادة السياسية بالشباب بشكل كبير والتي تمثلت في الكثير من المنتديات والفعاليات لبناء الإنسان وآخرها مبادرة بداية لبناء الإنسان المصري. 

أشرف صبحي يتابع ملفات عمل تنمية الشباب

وأشار الوزير إلي أهمية المبادرة الرئاسية بداية جديدة وضرورة العمل عليها من خلال أنشطة وبرامج الوزارة، وكذلك دورها من خلال برنامج عمل مجمع يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية.

وزير الشباب يستعرض لـ مدبولي نتائج البعثة المصرية في أولمبياد باريس 2024

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