حيثيات السجن 3 سنوات لعاطل بتهمة إطلاق النار صوب ضابط بدار السلام

أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس حيثيات حكمها بمعاقبة عاطل بالسجن 3 سنوات لاتهامه بالتعدي على موظف عام بدار السلام، وتغريمه مبلغ 2000 جنيه ومصادرة الأسلحة المضبوطة وإلزامه المصاريف الجنائية.



وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن الواقعة حسبما استقرت في يقينها واطمأن لها وجدانها أنه بتاريخ الواقعة وحال مرور الضابط بدائرة القسم صحبة قوة من رجال الشرطة وردته معلومات مفادها بأن المتهم وآخر سبق الحكم عليه طرفا في مشاجرة مع طرف آخر، ويقوم بإعداد أسلحة نارية وبيضاء لتلك المشاجرة.



فانتقل إلى مكان التشاجر حيث شاهد المتهم بيده سلاح ناري ولدى محاولته ضبط أطراف المشاجرة قام المتهم الماثل م.ع بإطلاق عيارًا ناريًا من السلاح الناري الذي كان بيده صوب الضابط وصوب القوة المرافقة، إلا أن الاخير بادر باتخاذ ساتر له، وحال إمساكه بالمتهم الماثل واستخلاص السلاح من يده تمكن من الفرار بعد استخلاص السلاح الناري منه وهو عبارة عن فرد خرطوش عيار 16 داخل ماسورته فارغ طلقة خرطوش.



واضافت الحيثيات انه قد ثبت بتقرير الأدلة الجنائية أن السلاح الناري المضبوط عبارة عن فرد خرطوش محلي الصنع عيار 16 كامل وسليم وصالح للاستعمال وأن الظرف الفارغ مطروقة الكبسولة وخاص بطلقة من الطلقات المستخدمة على الأسلحة الخرطوش عيار 16 وتم إطلاقها باستخدام السلاح المضبوط.



وانتهى تقرير المعمل الجنائي إلى صلاحية السلاح الناري المضبوط للاستخدام.



جاء في أمر إحالة المتهم انه وشخص آخر سبق الحكم عليه بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة قاوما بالقوة والعنف موظف عام، معاون مباحث قسم شرطة دار السلام، وكان ذلك أثناء تأديته وظيفته إبان ضبطهما.



واضاف أمر الاحالة ان المتهم الثاني قام بإشهار سلاح ناري وأطلق منه عيارًا ناريا صوب ضابط الشرطة، وأشهر المتهم الأول صوبه سلاح أبيض لإثنائه عن ضبطهما وبلغا من ذلك مقصدهما بأن تمكن المتهم الثاني من الهرب وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع امر الاحالة ان المتهم حاز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا "خرطوش" وذخيرة خرطوش مما تستعمل على السلاح محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا له في حيازتها أو إحرازها، كما أحرز وحاز بغير ترخيص سلاح أبيض (سنجة، خنجر، سكين، أداة رادع شخصي بدون مسوغ قانوني أو ضرورة حرفية أو شخصية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.