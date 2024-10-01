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حوادث

السجن 3 سنوات لعاطل بتهمة إطلاق النار صوب ضابط بدار السلام

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة عاطل بالسجن 3 سنوات لاتهامه بالتعدي على موظف عام  بدار السلام، وتغريمه مبلغ  2000 جنيه ومصادرة الأسلحة المضبوطة وإلزامه المصاريف الجنائية. 


 جاء في أمر إحالة المتهم انه وشخص آخر سبق الحكم عليه بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة قاوما بالقوة والعنف موظف عام، معاون مباحث قسم شرطة دار السلام،  وكان ذلك أثناء تأديته وظيفته إبان ضبطهما.


واضاف  أمر الاحالة ان المتهم الثاني قام بإشهار سلاح ناري وأطلق منه عيارًا ناريا صوب ضابط الشرطة، وأشهر المتهم الأول صوبه سلاح أبيض لإثنائه عن ضبطهما وبلغا من ذلك مقصدهما بأن تمكن المتهم الثاني من الهرب وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع امر الاحالة ان المتهم حاز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا "خرطوش" وذخيرة خرطوش مما تستعمل على السلاح محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا له في حيازتها أو إحرازها، كما أحرز وحاز بغير ترخيص سلاح أبيض (سنجة،  خنجر، سكين، أداة رادع شخصي بدون مسوغ قانوني أو ضرورة حرفية أو شخصية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.


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محكمة جنايات القاهرة دار السلام قسم شرطة دار السلام محافظة القاهرة

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