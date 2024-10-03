الخميس 03 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مقتل وإصابة 19 جنديا إسرائيليا في حادثين على حدود لبنان

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أفادت شبكة «العربية» نقلا عن مصادر، اليوم الخميس، بمقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة 15 في حادثين منفصلين على الحدود مع لبنان.

مقتل 8 عسكريين بينهم 3 ضباط فى معارك مع عناصر حزب الله

وأمس، أعلن الجيش الإسرائيلي، عن مقتل 8 عسكريين بينهم 3 ضباط فى معارك مع عناصر حزب الله فى جنوبى لبنان.

وسمح الجيش الإسرائيلي بنشر اسم الضابط الإسرائيلي الذي قتل خلال القتال جنوب لبنان، وأعلن أنه الملازم ايتان يتسحاك اوستر (22 عاما) حيث قتل خلال اشتباك مع عناصر حزب الله، وبذلك يرتفع عدد القتلى الإسرائيليين منذ بداية الحرب  إلى 716 جنديا.

وذكر بيان الجيش الإسرائيلي، أن الجندي من وحدة أجوز، تشكيل الكوماندوز، تم إبلاغ عائلته بخبر مقتله وتمت ترقيته من رتبة ملازم إلى رتبة رقيب بعد وفاته، وتقام جنازته قبل حلول عيد رأس السنة العبرية.

 

حزب الله يفجر عبوة ناسفة فى قوة إسرائيلية ببلدة يارون

 وقال حزب الله فى بيان سابق، إنه فجر عبوة ناسفة في قوة إسرائيلية حاولت الالتفاف على بلدة يارون، وأوقع أفرادها بين قتيل وجريح.

كما أفاد حزب الله بتدمير عناصر لثلاثة دبابات إسرائيلية من نوع ميركافا بصواريخ موجهة أثناء محاولة تقدمها فى مارون الراس.

 

حسام زكي: إسرائيل تريد استنساخ السيناريو الوحشي لـ غزة في لبنان متحصنة بعجز عالمي

ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان لـ1930 شـهيدا و9290 مصابا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

لبنان الجيش الإسرائيلي حزب الله وحدة أجوز السنة العبرية ميركافا

مواد متعلقة

ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان لـ1930 شـهيدا و9290 مصابا

جيش الاحتلال يعلن إطلاق 100 صاروخ من لبنان على الأراضي المحتلة خلال ساعتين

بطلب عراقي، اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية بشأن لبنان اليوم

مقتل 8 عسكريين بينهم 3 ضباط، العديسة مقبرة جنود الاحتلال فى جنوب لبنان

الأكثر قراءة

قتله بمقص، مباحث الأقصر تحل لغز العثورعلى جثة شاب بالزراعات

تنبأت بعودة قيادي بارز أعلن اغتياله، ليلى عبد اللطيف تصدم العالم بشأن حسن نصر الله

الإمارات: إلغاء رحلات الطيران إلى 3 دول عربية يومي 4 و5 أكتوبر

بعد زيادة أسعار الشرائح، 6 نصائح من الكهرباء للتوفير في الفاتورة الشهرية

كولر يؤجل قراره بشأن تواجد محمد رمضان على دكة الأهلي

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الخميس 3-10-2024

البيئة: منع إعادة تدوير زيوت الطعام المستعملة وتداولها في السوق السوداء

إعلام عبري: حدث خطير في الشمال وطائرات مروحية تهرع إلى حدود لبنان

منوعات

المزيد

تنبأت بعودة قيادي بارز أعلن اغتياله، ليلى عبد اللطيف تصدم العالم بشأن حسن نصر الله

تأجيل إطلاق صاروخ "سويوز-5" الفضائي لعام 2026

ارتفاع عدد ضحايا إعصار "هيلين" بالولايات المتحدة لـ 191 شخصا

توقعات بتحقيق فيلم "Joker: Folie à Deux" إيرادات افتتاحية تصل إلى 140 مليون دولار

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس

سعر طن القصدير اليوم الخميس بالبورصات العالمية

استقرار أسعار الأرز اليوم الخميس

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الخميس 3-10-2024

المزيد

انفوجراف

أكشن ورومانسي وشعبي.. مسلسلات رمضان 2025 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو شرط رضا اليهود والنصارى عن المسلمين؟ الشعراوي يرد (فيديو)

تفسير رؤية البقرة بالمنام وعلاقتها بالاستقرار والأمان في الحياة

ما الفرق بين "يا ربنا" و"يا الله"؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية