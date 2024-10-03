الخميس 03 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان لـ1930 شـهيدا و9290 مصابا

لبنان، فيتو
لبنان، فيتو

أعلنت نقابة أطباء لبنان، اليوم الخميس، ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان لـ1930 شـهيدا و9290 مصابا.

مستشفيات لبنان مكتظة بسبب العدد الكبير من المصابين

وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس أن مستشفيات لبنان مكتظة بسبب العدد الكبير من المصابين، وإن النظام الصحي في البلاد يكافح للتعامل مع الوضع.

وقال جيبريسوس على منصة "إكس": "عدد القتلى في لبنان آخذ في الارتفاع والمستشفيات مكتظة بعدد كبير من المصابين. وقد أضعفت الأزمات المتتالية النظام الصحي الذي يكافح من أجل تلبية الاحتياجات الكبيرة".

ضرورة حماية المرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية

وأضاف أنه التقى سفراء دول الجامعة العربية في جنيف لمناقشة الوضع الصحي في لبنان والمنطقة. مؤكدا أنهم اتفقوا على ضرورة حماية المرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية والمدنيين، لا سيما اللاجئين، وضمان توفير خدمات الرعاية الصحية لهم.

وأشار إلى أن العنف في المنطقة يجب أن يتوقف لمنع "المزيد من الخسائر والمعاناة"، وأي تصعيد إضافي للصراع، سيكون له "عواقب كارثية على المنطقة".

 

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