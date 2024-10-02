الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

حزب الله يطلق 40 قذيفة صاروخية نحو الجليل الأعلى

صواريخ حزب الله،
صواريخ حزب الله، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، أنه رصد  نحو 40 قذيفة صاروخية أطلقها حزب الله من لبنان نحو الجليل الأعلى، مضيفا أنه تم اعتراض بعضها والأخرى سقطت في المنطقة.

صفارات الإنذار تدوي في يارون بالجليل الأعلى

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال  الإسرائيلي، في تقرير لها،  أن سلاح الجو اعترض 3 طائرات مسيرة أطلقت من لبنان نحو الجليل الغربي.

وفي السياق ذاته  أعلن   حزب الله اللبناني، أنه قصف مجموعة من البلدات شمال مدينة حيفا برشقة صاروخية كبيرة. 

 

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حزب الله يقصف بلدات شمال حيفا برشقة صاروخية

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جيش الاحتلال لبنان حزب الله الجليل الأعلى طائرات مسيرة حيفا

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حزب الله يقصف بلدات شمال حيفا برشقة صاروخية

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