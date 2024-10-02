حزب الله يطلق 40 قذيفة صاروخية نحو الجليل الأعلى
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، أنه رصد نحو 40 قذيفة صاروخية أطلقها حزب الله من لبنان نحو الجليل الأعلى، مضيفا أنه تم اعتراض بعضها والأخرى سقطت في المنطقة.
صفارات الإنذار تدوي في يارون بالجليل الأعلى
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تقرير لها، أن سلاح الجو اعترض 3 طائرات مسيرة أطلقت من لبنان نحو الجليل الغربي.
وفي السياق ذاته أعلن حزب الله اللبناني، أنه قصف مجموعة من البلدات شمال مدينة حيفا برشقة صاروخية كبيرة.
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