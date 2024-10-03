ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات، اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024 .

مؤشر "إيجي إكس 30"

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.56% عند مستوى 31509 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.65% عند مستوى 38821 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.55% عند مستوى 13569 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.29% عند مستوى 7549 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.16% عند مستوى 10735 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.04% عند مستوى 3154 نقطة.