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اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

ارتفعت  مؤشرات البورصة المصرية في مستهل  تعاملات، اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024  .

 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وصعد   مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.56%  عند مستوى 31509 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.65%  عند مستوى 38821 نقطة، وقفز  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.55%  عند مستوى 13569 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وارتفع  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.29%  عند مستوى 7549 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.16%  عند مستوى 10735 نقطة، وصعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.04%  عند مستوى 3154 نقطة.

 

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