دراسة تحذر من المولدات الكهربائية لتعويض تخفيف الأحمال: تصيبك بكوكتيل أمراض أخطرها السرطان

أصبح انقطاع التيار الكهربائي ظاهرة شائعة في مصر، ولذلك يلجأ الكثير من المواطنين إلى استخدام المولدات الكهربائية كبديل.

ولكن ما لا يعرفه الكثيرون أن دخان هذه المولدات يُشكل خطرًا كبيرًا على الصحة، وخاصة على الجهاز التنفسي.

فقد أكدت العديد من الدراسات أن التعرض لدخان المولدات الكهربائية لفترة طويلة يُضاعف خطر الإصابة بالسرطان وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى.

وفيما يلي بعض الأمثلة على هذه الدراسات:

دراسة أجرتها الجامعة الأميركية في بيروت:

أظهرت نتائج دراسة جديدة أجرتها الجامعة الأمريكية في بيروت American University of Beirut (AUB) أن اعتماد العاصمة اللبنانية على مولدات الديزل بشكلٍ مفرط في السنوات الخمس الماضية لم يساهم في تدني جودة الهواء فحسب، بل ضاعف بشكلٍ مباشر من خطر إصابة السكان بالسرطان، ورفع نسبة الإصابات 30 بالمئة في بيروت وحدها.

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وأظهرت الدراسة أن التعرض لدخان المولدات الكهربائية يُضاعف خطر الإصابة بسرطان الرئة لدى الأشخاص الذين يعيشون في المناطق التي تعتمد بشكل كبير على المولدات الكهربائية.



كما أظهرت الدراسة أن التعرض لدخان المولدات الكهربائية يزيد من خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي الأخرى، مثل الربو والتهاب الشعب الهوائية.



دراسة أجرتها جامعة عين شمس في مصر:

أظهرت الدراسة أن التعرض لدخان المولدات الكهربائية يُسبب تلفًا في الرئتين ويُقلل من وظائفها.



كما أظهرت الدراسة أن التعرض لدخان المولدات الكهربائية يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.



دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية:

وصنفت منظمة الصحة العالمية دخان المولدات الكهربائية كعامل مسبب للسرطان من الدرجة الأولى.



وذلك يعني أن التعرض لدخان المولدات الكهربائية هو سبب مؤكد للإصابة بالسرطان.



أضرار دخان المولدات الكهربائية على الصحة

يحتوي دخان المولدات الكهربائية على العديد من المواد السامة، مثل أول أكسيد الكربون والجسيمات الدقيقة والهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات، وتُسبب هذه المواد السامة التهاب الرئتين والأمراض التنفسية الأخرى، مثل الربو والانسداد الرئوي المزمن، كما تُزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، ويزيد التعرض لدخان المولدات الكهربائية من خطر الإصابة بالسرطان، خاصة سرطان الرئة.



نصائح لتجنب مخاطر دخان المولدات الكهربائية:

يجب وضع المولدات الكهربائية في مكان مفتوح بعيدًا عن المنازل والأماكن المأهولة بالسكان.

يجب تهوية المكان جيدًا عند استخدام المولدات الكهربائية.

يجب استخدام أجهزة تنقية الهواء في الأماكن المغلقة للتقليل من تركيز الملوثات.

يجب تقليل الاعتماد على المولدات الكهربائية قدر الإمكان والبحث عن بدائل أكثر أمانًا للبيئة والصحة.

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