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اقتصاد

ارتفاع الرمان وانخفاض البرتقال، أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الإثنين

أسعار الفاكهة اليوم،
أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

أسعار الفاكهة اليوم، سجل  سعر الفاكهة في سوق العبور للجملة، اليوم الإثنين، الموافق 30 سبتمبر 2024، تباينا ملحوظا.

أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

سعر الفاكهة في سوق العبور اليوم الإثنين

«فيتو» تستعرض أسعار الفواكه في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين الموافق 30 سبتمبر 2024، في السطور الآتية:

  • تراوح سعر كيلو البرتقال البلدى من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو برتقال أبو سرة من 8 إلى 12 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو برتقال صيفي من 17 جنيها إلى 19 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو العنب كرمسن من 25 إلى 35 جنيهًا.
  • تراوح سعر عنب رومي أحمر من 25 إلى 35 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 40 إلى 90 جنيهًا.
  • تراوح سعر البلح السيوي من 35 إلى 65 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو التين البرشومي من 15 إلى 30 جنيهًا.
  • تراوح  سعر كيلو جوافة من 6 إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر المانجو من 18 إلى 90 جنيهًا للكيلو حسب النوع.
  • تراوح سعر الرمان من 8 إلى 18 جنيهًا للكيلو، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

سعر الفاكهة في سوق العبور اليوم الإثنين

  1. تراوح  سعر كيلو كانتلوب من 8 إلى 16 جنيها.
  2. تراوح سعر كيلو كاكا من 20 إلى 30 جنيهًا.
  3. تراوح سعر بطيخ وزن 10 كيلوات من 64 جنيهًا إلى 80 جنيهًا.
  4. تراوح سعر بطيخة وزن 8 كيلوات من 42 جنيهًا إلى 56 جنيهًا.
  5. تراوح سعر البطيخ وزن 6 كيلوات من 24 إلى 36 جنيهًا.
  6. تراوح سعر خوخ بلدي عريشي من 20 إلى 50 جنيهًا للكيلو.
  7. بلغ سعر كيلو خوخ مستورد نحو 50 جنيهًا.
  8. بلغ سعر النكتارين مستورد نحو 50 جنيهًا.
  9. بلغ سعر كيلو برقوق مستورد نحو 50 جنيهًا.
  10. تراوح سعر كمثرى ثلاجة من 20 إلى 50 جنيهًا للكيلو.
  11. تراوح سعر كيلو موز مغربي من 15 إلى 19 جنيهًا.
  12. تراوح سعر موز صعيدي من 11 إلى 15 جنيهًا للكيلو.
  13. تراوحت أسعار الموز مستورد من 40 إلى 60 جنيهًا للكيلو.
  14. تراوح سعر كيلو الموز بيكو من 18 إلى 22 جنيهًا.
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أسعار الفاكهة اليوم، الكانتلوب يرتفع جنيهين في سوق العبور

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أسعار الفاكهة اليوم، العنب يسجل 35 جنيهًا في سوق العبور

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