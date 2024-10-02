قشر الرمان، يخفف الالتهابات المزمنة والآلام ويقوى المناعة

فوائد قشر الرمان، قشر الرمان من أهم أنواع قشور الرمان حيث يجفف ويتم تقديمه كمشروب دافيء، وكان يستخدم فى الطب القديم.

و فوائد قشر الرمان، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء دائما بتناوله.

أهمية قشر الرمان

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية،إن قشر الرمان من المواد الطبيعية التي تحتوي على العديد من الفوائد الصحية والجمالية، وله استخدامات متعددة في الطب التقليدي والعناية بالبشرة.

فوائد قشر الرمان

فوائد قشر الرمان للصحة

وأضافت منى، أن من فوائد قشر الرمان:-

قشر الرمان يحتوي على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة مثل البوليفينولات والفلافونويدات، وهي مركبات تساهم في مكافحة الجذور الحرة التي تسبب تلف الخاهزيلايا، هذه المركبات تعمل على تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب، والسكري، وبعض أنواع السرطان.

استخدام قشر الرمان في الطب التقليدي كان شائعا لتعزيز صحة الجهاز الهضمي، حيث يحتوي القشر على مركبات تساعد في تخفيف الالتهابات وتنظيم حركة الأمعاء، مما يقلل من مشكلات مثل الإسهال والقولون العصبي، كما يعتقد أن قشر الرمان يمكن أن يساعد في تقوية جدار المعدة والأمعاء، مما يقلل من خطر الإصابة بقرحة المعدة.

في مجال العناية بالبشرة، يستخدم قشر الرمان في العديد من الأقنعة الطبيعية نظرًا لاحتوائه على فيتامين C ومضادات الأكسدة، ويساعد القشر في تفتيح البشرة وتقليل التصبغات، ويعتقد أنه يمكن أن يساهم في تأخير ظهور علامات الشيخوخة مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة، ويمكن استخدام مسحوق قشر الرمان كمقشر طبيعي لتنظيف البشرة من الشوائب والخلايا الميتة، مما يعزز من نضارة البشرة وحيويتها.

بفضل محتواه العالي من الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين C والبوتاسيوم، يعتبر قشر الرمان مفيد لدعم جهاز المناعة، حيث أن تناول مشروب يحتوي على مستخلص قشر الرمان قد يساهم في تقوية الجسم ضد الأمراض الموسمية مثل نزلات البرد والإنفلونزا.

من الاستخدامات التقليدية لقشر الرمان هو الحفاظ على صحة الفم والأسنان، ويمكن استخدامه كغسول طبيعي للفم لأنه يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا، مما يساعد في التخلص من الروائح الكريهة ويقي من التهابات اللثة، كما يعتقد أن قشر الرمان يمكن أن يقلل من تراكم البلاك على الأسنان.

يحتوي قشر الرمان على مركبات مضادة للالتهابات، مما يجعله فعالًا في تخفيف الآلام الناتجة عن الالتهابات المزمنة مثل التهاب المفاصل، ويساعد استخدامه على شكل مستحضرات موضعية أو مشروبات في التخفيف من الأعراض المرتبطة بهذه الحالات.

طرق استخدام قشر الرمان

وتابعت، يعتبر قشر الرمان من المكونات الطبيعية متعددة الاستخدامات والفوائد الصحية، ويمكن استخدامه على شكل مسحوق أو مستخلص، ويمكن إدراجه في الروتين اليومي بطرق مختلفة مثل إضافته إلى المشروبات أو استخدامه في تحضير أقنعة البشرة،.ومع ذلك، يُفضل استشارة الطبيب قبل الاستخدام المنتظم للتأكد من عدم وجود تفاعلات تحسسية أو آثار جانبية.