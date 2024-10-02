فوائد الموز، يعزز صحة الجهاز الهضمي ويمد الجسم بالطاقة ويحمى من الشيخوخة

فوائد الموز، الموز من الفاكهة الشهيرة التى تتواجد طوال فصول العام، وله عشاق كثيرون لنكهته المميزة ومذاقه لا يقاوم ويستخدم فى صناعة الحلوى.

وفوائد الموز، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم ونسبة عالية من مضادات الأكسدة.

أهمية الموز

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، إن الموز من أكثر الفواكه شيوعًا واستهلاكًا حول العالم، وذلك بفضل طعمه اللذيذ وقيمته الغذائية العالية، حيث يتمتع الموز بفوائد صحية عديدة تجعله خيار ممتاز لمن يسعى للحفاظ على صحة جيدة.

عناصر غذائية مهمة موجودة في الموز

وأضاف السيد، أن الموز غني بالعناصر الغذائية الأساسية حيث يحتوي على كميات كبيرة من البوتاسيوم، وهو معدن ضروري للحفاظ على صحة القلب وتنظيم ضغط الدم، ويلعب البوتاسيوم دور هام في تخليص الجسم من الصوديوم الزائد، مما يقلل من خطر ارتفاع ضغط الدم ويحافظ على توازن السوائل داخل الجسم، كما يعد الموز مصدرًا جيدًا لفيتامين C، الذي يعزز مناعة الجسم ويحمي الخلايا من الأضرار الناجمة عن الجذور الحرة.

فوائد الموز

فوائد الموز للصحة

وتابع، أن من فوائد الموز التى تدفعنا لتناوله:-

يحتوي الموز على نسبة عالية من الألياف الغذائية، خاصة الألياف القابلة للذوبان التي تساعد في تنظيم حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك، بفضل هذه الألياف، يُعد الموز خيار ممتاز لتحسين صحة الجهاز الهضمي وتسهيل الهضم، كما أن الموز يحتوي على مركب يسمى "البكتين"، والذي يساعد في تحسين قوام الفضلات وتسهيل مرورها عبر الأمعاء.

الموز يمد الجسم بالطاقة، بسبب احتوائه على الكربوهيدرات الطبيعية، ولذلك يُفضل الكثير من الرياضيين تناوله قبل التمارين الرياضية أو بعدها لاستعادة النشاط، كما أن احتوائه على السكريات الطبيعية مثل الفركتوز والجلوكوز يساعد في الحفاظ على مستويات ثابتة من الطاقة على مدار اليوم.

يحتوي الموز على التربتوفان، وهو حمض أميني يساعد في تحفيز إنتاج السيروتونين في الدماغ، المعروف باسم "هرمون السعادة"، وتناول الموز بانتظام يمكن أن يساهم في تحسين المزاج والحد من الشعور بالتوتر والقلق.

الموز يعزز من صحة البشرة، حيث يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في تأخير ظهور علامات الشيخوخة المبكرة وتحسين مرونة الجلد. فيتامين C الموجود في الموز يلعب دور أساسي في تحفيز إنتاج الكولاجين، الذي يحافظ على نضارة البشرة وشبابها.