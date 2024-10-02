الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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اقتصاد

91.6 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة بجلسة الأربعاء

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة الأربعاء نحو 91.6% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.9% والعرب على 4.5% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وقد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 37.5 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 91.5 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 86.3% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 7.0% وسجل العرب 6.7% وقد سجل الأجانب صافي شراء بنحو 1,114.6 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 9,783.3 مليون جنيه وذلك على الأسهم
المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

 

تعاملات جلسة الأربعاء 

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات، الأربعاء، بضغط الأحداث الجيوسياسية في المنطقة، ومبيعات العرب،   وخسر رأس المال السوقي 29 مليار جنيه عند مستوى 2.172 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30" 
 

وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 31332 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 38571 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 13583 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وارتفع  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.24% ليغلق عند مستوى 7445 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.04% ليغلق عند مستوى 10612 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 3122 نقطة.

 

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