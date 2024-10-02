الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

مصادر إسرائيلية: مقتل 14 جنديا باشتباكات مع حزب الله اليوم

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

نقلت شبكة سكاي نيوز عن  مصادر إسرائيلية قولها، إن 14 جنديا إسرائيليا قتلوا باشتباكات وقعت اليوم الأربعاء في جنوب لبنان.

خسائر جيش الاحتلال في لبنان 

وفي السياق ذاته اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء،  بمقتل ضابط كوماندوز في وحدة إيجوز خلال معارك في لبنان الليلة الماضية.

وفي وقت سابق من اليوم ذكر موقع 24 الإماراتى أن 4 جنود إسرائيليين قتلوا جراء تعرضهم لكمين فى العديسة بجنوب لبنان.

صفارات الإنذار في شمال الأراضي المحتلة

وأفادت قناة العربية بأن  مروحيات إسرائيلية أطلقت النار قرب حدود لبنان لإجلاء جنود جرحى.

وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم نقل الجنود إلى مستشفيات رمبام في حيفا وزيف في صفد بالجليل الأعلى صباح اليوم.

ودوت صفارات الإنذار في شمال الأراضي المحتلة في الوقت الذي قالت فيه وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة جنود إسرائيليين في قصف وتبادل لإطلاق النار مع حزب الله قرب الحدود مع لبنان.

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