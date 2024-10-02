لبنان مش نزهة، إعلامي أمريكي يسخر من إنسحاب الاحتلال سريعًا من الضاحية الجنوبية

سخر الناشط الإعلامي الأمريكي، جاكسون هنكل، من انسحاب جنود الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان، بعد تكبدهم خسائر فادحة، بعد محاولة التوغل داخل الأراضي اللبنانية، وخاصة في قرية العديسة جنوب لبنان.

إعلامي أمريكي يسخر من جيش الاحتلال



وقال الإعلامي الأمريكي جاكسون هنكل إن "إسرائيل انسحبت من قرية العديسة في لبنان بعد تعرضها لخسائر فادحة في الأرواح بعد أن واجهت القوات المحتلة ردا قويا من حزب الله."



وأرفق جاكسون هنكل صورة توضح انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان، بعد أقل من ساعة من توغل جنود الاحتلال داخل أرض جنوب لبنان، وبعد أن تكبد خسائر فادحة في الأرواح، وعلق هنكل ساخرًا من انسحاب جنود الاحتلال من لبنان بعد أقل من ساعة، قائلًا: "لبنان مش نزهة حبيبي!"

يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن، اليوم الأربعاء، عن مقتل ضابط برتبة نقيب في الاشتباكات التي وقعت بين حزب لله وجيش الاحتلال على الحدود مع لبنان.

حزب الله يفتح النار على قوات جيش الاحتلال



وذكر جيش الاحتلال في بيان له أن "النقيب إيتان يتسحاق أوستر، 22 عامًا، قائد فريق في وحدة آجوز تشكيل الكوماندوز، قتل اليوم في معركة بلبنان."

قالت إذاعة جيش الاحتلال: إن "مواجهة حصلت داخل مبنى صباح اليوم، عندما تسللت مجموعة من وحدة إيجوز إلى داخل أراضي جنوب لبنان، حيث قامت قوات حزب الله بفتح النارعليهم، وأطلقت الصواريخ تجاه القوة، كما واصل حزب الله إطلاق النار والصواريخ على قوة الاحتلال، حتى خلال عملية سحب الجرحى"

حزب الله يقصف جنود الاحتلال بالصواريخ، فيتو



أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، "أنه رصد نحو 40 قذيفة صاروخية أطلقها حزب الله من لبنان نحو الجليل الأعلى"، مضيفًا أنه "تم اعتراض بعضها والأخرى سقطت في المنطقة."

وتابعت ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تقريرها "أن سلاح الجو اعترض 3 طائرات مسيرة أطلقت من لبنان نحو الجليل الغربي."

كما أعلن حزب الله اللبناني، أنه قصف مجموعة من البلدات شمال مدينة حيفا، برشقة صاروخية كبيرة.

