جامعة الفيوم تكرم 102 من أبناء هيئات التدريس والإداريين المتميزين

كرمت جامعة الفيوم، المتفوقين من 102 من أبناء أعضاء هيئة التدريس والإداريين المتميزين، للعام الدراسي 2023 / 2024، ونظم الاحتفالية الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام، بالتعاون مع نادي أعضاء هيئة التدريس، واللجنة النقابية للعاملين بالجامعة.

تقليد سنوي يعكس متانة الروابط بين أسرة الجامعة

وقال الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، أن احتفالية تكريم المتفوقين من أبناء أعضاء هيئة التدريس، والعاملين، من التقاليد السامية التي تعتبر انعكاسًا للتماسك والترابط بين جميع المنتسبين لجامعة الفيوم، ويكون بمثابة الوقود والمحفز الأقوى لتحقيق التفوق.

ووجَّه رئبس جامعة الفيوم المتفوقين إلى ضرورة الحفاظ على تحصيل المعرفة والعلم، الذي يعتبر من الرسائل السامية، ويلعب دورًا محوريًّا في تطور الأمم والأوطان.

أحد ادوار الجامعة لخدمة المجتمع وتنميته

وأكد الدكتورعاصم العيسوي، نائب رئيس جامعة الفيوم، أن الاحتفالية تعد انعكاسًا للدور المجتمعي المنوط بجامعة الفيوم التي تحرص علي دعم أواصر الترابط والمحبة مع جميع منتسبيها من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، الأمر الذي يكون دافعًا للاستمرار في تحقيق الارتقاء والتطوير.

المكرمين من الطالب والقائمين ٧لي الاختفال

وتضمنت الاحتفالية تكريم 102 من المتفوقين فى مراحل التعليم المختلفة (الجامعية والثانوية والإعدادية) من أبناء أعضاء هيئة التدريس والإداريين بجامعة الفيوم، كما تضمنت تقديم عرض فني لمنتخب كورال الجامعة بقيادة المايسترو وائل حمدي، واهدي نادي أعضاء هيئة التدريس درع النادي الي رئيس الجامعة ونوابة ورئيس اللجنة الاجتماعية بالنادي، كما تم إهداء شهادات التقدير للمتفوقين في المرحلة الجامعية والثانوية والإعدادية، وتكريم القائمين على تنظيم الاحتفالية من نادي أعضاء هيئة التدريس، والإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام، وأعضاء اللجنتين الرياضية والنقابية.

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