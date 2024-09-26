بدء تسكين الطلاب المقبولين بمدن جامعة الفيوم أول أكتوبر المقبل

قال الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، إنه سيتم البدء في تسكين الطلاب المقبولين للإقامة بالمدن الجامعية في الأول من أكتوبر، وانتهت كل أعمال الصيانة في مباني المدن الجامعية ومرافقها، استعدادا لاستقبال الطلاب المغتربين، لتكون مكانًا ملائمًا للإقامة والإعاشة.

القدرة الاستيعابية للمدن الجامعية في الفيوم

وأضاف رئيس جامعة الفيوم، أن المدن الجامعية أنهت استعداداتها لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى بإجراء الصيانات اللازمة للغرف والحمامات والمطاعم والحدائق والملاعب وغرف الاستذكار وقاعات الانشطة حيث ستستقبل المدن الجامعية للطلبة 924 طالبًا فيما تتسع مدن الطالبات 1212 طالبة.

ملامح الأسبوع الأول للدراسة بجامعة الفيوم

يذكر أن جامعة الفيوم أعلنت أنها انتهت من خطة الأنشطة الطلابية خلال الفصل الدراسي الأول، التي تبدأ منذ اليوم الأول وتتضمن مهرجان استقبال الطلاب الجدد والقدامى على مدار أسبوع كامل ومراسم تحية العلم يوم الأحد المقبل بالإضافة لفعاليات نادي العلوم، مع توجيه إدارات رعاية الشباب بالكليات لتنظيم احتفالية خاصة لاستقبال الطلاب وتعميق التواصل معهم، مؤكدًا أهمية دعم الأنشطة الطلابية في بناء شخصية الطلاب والتوجيه بربط الأنشطة المنفذة بالمبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان المصري.

مفردات خطة الأنشطة الطلابية بجامعة الفيوم

وتتضمن خطة الانشطة بجامعة الفيوم للعام الدراسي الجديد، عددًا من الفعاليات المهمة فى المجالات الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية وأنشطة الأسر والأنشطة العلمية والتكنولوجية والمعسكرات والجوالة، والاحتفال بالذكرى (51) لانتصار أكتوبر المجيد، مع تنظيم عدد من ورش العمل والدورات التدريبية للطلاب في مجالات مختلفة، وانطلاق مهرجان على خطى الحبيب بمناسبة الاحتفالات بالموالد النبوي الشريف، وتنظيم مهرجان الندوات الذاتية على مستوى الكليات، والمسابقات الفنية في التمثيل والغناء والإنشاد، وتفعيل نادي العلوم، وتنظيم دوري الألعاب الرياضية على مستوى كليات الجامعة وغيرها من الأنشطة.

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