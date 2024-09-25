جامعة الفيوم تنهي استعداداتها للعام الدراسي الجديد

قال الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، أنه في إطار استعداد الجامعة لاستقبال طلابها مع بداية العام الجامعي الجديد 2024/2025، وضعت الجامعة خطة شاملة بهدف توفير البيئة الأكاديمية المناسبة، وتحقيق الانضباط في العملية التعليمية منذ اليوم الأول، مع الالتزام التام بتطبيق كافة الضوابط واللوائح والتقاليد الجامعية، وتم الاستعدادات لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى والانتهاء من أعمال الصيانة الدورية لجميع المرافق بالكليات المختلفة.

المحاضرات والأنشطة الطلابية تبدأ مع اليوم الأول للدراسة

وستبدأ المحاضرات اعتبارًا من اليوم الأول للدراسة، وتم توفير كافة مستلزمات المعامل، وتجهيز قاعات المحاضرات والمدرجات والمعامل، وإعلان الجداول الدراسية، وتولي الجامعة اهتمامًا كبيرًا بالمدن الجامعية، وتعمل على تطويرها بشكل مستمر ودائم، وتم الانتهاء من أعمال الصيانة في مباني المدن الجامعية ومرافقها، لاستقبال الطلاب المغتربين، لتكون مكانًا ملائمًا للإقامة والإعاشة.

كما تنظم جامعة الفيوم عدد من الفعاليات والأنشطة الطلابية خلال الفصل الدراسي الأول منذ اليوم الأول وتتضمن مهرجان استقبال الطلاب الجدد والقدامي على مدار أسبوع كامل ومراسم تحية العلم يوم الأحد المقبل بالإضافة لفعاليات نادى العلوم، مع توجيه إدارات رعاية الشباب بالكليات لتنظيم احتفالية خاصة لاستقبال الطلاب وتعميق التواصل معهم.

خطة الأنشطة الطلابية خلال العام الجامعي الجديد

فيما قال الدكتور وائل طوبار المنسق العام للأنشطة الطلابية بالجامعة، أن خطة الأنشطة الطلابية للفصل الدراسي الأول تم الانتهاء منها بالتنسيق مع الإدارة العامة لرعاية الشباب، وتتضمن عددًا من الفعاليات المهمة فى المجالات الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية وأنشطة الأسر والأنشطة العلمية والتكنولوجية والمعسكرات والجوالة، والاحتفال بالذكرى (51) لانتصار أكتوبر المجيد، مع تنظيم عدد من ورش العمل والدورات التدريبية للطلاب في مجالات مختلفة، وانطلاق مهرجان على خطى الحبيب بمناسبة الاحتفالات بالموالد النبوي الشريف، وتنظيم مهرجان الندوات الذاتية على مستوى الكليات، والمسابقات الفنية في التمثيل والغناء والإنشاد، وتفعيل نادي العلوم، وتنظيم دوري الألعاب الرياضية على مستوى كليات الجامعة وغيرها من الأنشطة.

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