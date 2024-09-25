جامعة الفيوم تنظم احتفالا باليوم العالمي للصيادلة

قال الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم: إن المستشفيات الجامعية، نظمت اليوم الأربعاء، احتفالا باليوم العالمي للصيادلة، بالقاعة الرئيسية بكلية الطب.

وأضاف رئيس جامعة الفيوم، أن الجامعة تعمل على التوسع في المستشفيات الجامعية خلال الفترة المقبلة مما يعمق الحاجة لدور الصيادلة وزيادة أعدادهم داخل المستشفيات الجامعية بمختلف تخصصاتها، فدور الصيادلة هام وحساس في الخطة العلاجية وتحديد الأدوية المناسبة لكل حالة مرضية، بالإضافة لتحديد وقت ومدة تلقي العلاج.

احتياجات مستشفيات الجامعة للصيادلة

وأشار رئيس جامعة الفيوم، إلى أن المستشفيات الجامعية تضم عددًا كبيرًا من الصيدليات كصيدلية الأقسام الداخلية بمستشفى الجراحة والباطنة والأطفال، وصيدلية الطوارئ والعمليات ومستلزمات العمليات وصيدلية الكلينيكال وصيدلية العناية ومخزن الأدوية الرئيسية، وصيدلية نفقة الدولة وصيدلية الأورام وصيدلية الإدمان وبنك الدواء المجاني، موضحًا أن الدواء داخل المستشفيات الجامعية يخضع لمنظومة الشراء الموحد.

نصائح لطلاب كلية الصيدلة

ووجه رئيس جامعة الفيوم الطلاب الحاضرين إلى ضرورة بذل الجهد وتحصيل أحدث ما توصلت إليه البحوث في مجال الصيدلة للحصول على فرصة بسوق العمل في ظل ارتفاع أعداد خريجي الصيدلة.

ولفت إلى دور الصيادلة الفعال في حملات التثقيف الصحي وتوعية المرضي، بكيفية الوقاية من الأمراض والفيروسات المنتشرة، موكدة أن الصيدلي هو حلقة الوصل بين الطبيب والمريض.

كما أوضح أن المستشفيات الجامعية تنظم هذا الاحتفال للعام الثالث، ويتم الاحتفال به فى الخامس والعشرين من شهر سبتمبر من كل عام.

إنشاء وحدة التغذية الوريدية بمستشفيات جامعة الفيوم

فيما قال الدكتور محمد صفاء الدين عرفه، مدير المستشفيات الجامعية، أن المستشفيات الجامعية بصدد إنشاء وحدة للتغذية الوريدية، تعمل على تصنيع الأغذية الوريدية للمستشفيات الجامعية وغيرها، واثني علي دور الصيادلة بشكل واضح خلال جائحة كورونا وقدموا تضحيات كبيرة لخدمة المرضى.

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