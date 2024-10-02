حميات الفيوم تنظم مؤتمرها العلمي الثاني احتفالا باليوم العالمي للصيادلة

قال الدكتور سامح العشماوى وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، أن مستشفى حميات الفيوم نظمت المؤتمر العلمي الثاني للصيدلة، بعنوان "تطوير خدمات الرعاية الصيدلانية"، بالتعاون مع ادارة الصيدلة بالمديرية.

الاحتفال باليوم العالمي للصيادلة

وقال الدكتور محمد البدرى، منسق المؤتمر ان النسخة الثانية من المؤتمر السنوي للصيدلة، هو أحد أركان الاحتفال باليوم العالمى للصيدلة الذى يوافق 25 سبتمبر، وقدم المؤتمر 4 محاضرات، الاولى استعراضا لما تم انجازه في مجال الصيدلة على مدار العام بمستشفى الحميات، والثانية بعنوان التثقيف الصحي الدوائي، الثالثة عن اثر تطبيق برنامج الحد من استخدام المضادات الحيوية على تقليل تكاليف، والرابعة كانت بعنوان التحول الوريدى الفموى iv-oral Switch

تكريم الصيادلة المتميزين

و تم علي هامش المؤتمر تكريم 15 صيدلي متميز من مستشفى الحميات، ومستشفيات الفيوم العام واطسا المركزي، الرمد، و الصدر.

تدريب علي التعامل مع الحالات المعقورة

يذكر إن الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المعدية، بمديرية الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، (برنامج الأمراض المشتركة )، عقدت دورتيين تدريبيتين لشرح بروتوكول التعامل مع الحالات المعقورة، ونظام الميكنة لفريق الامراض المعدية بمديرية الصحة بمحافظة الفيوم

استهدفت البرامج التدريبية العاملين بفريق الامراض المعدية بالمديرية، وفريق مركز المعلومات، وفرق الوقائي بالإدارات الصحية، ومديري الوقائي بالمستشفيات العامة والنرمزية، وفرق مراكز الوقاية بالمستشفيات العام والمركزي (مسؤلي العقر،تمريض مركز الوقاية من مرض السعار، ومدخلي البيانات بالمركز

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