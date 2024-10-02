محافظ الفيوم يزور الهيئة القومية لمياه الشرب لمتابعة مشروعات حياة كريمة

زار الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، مقر فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها الهيئة ضمن المبادرة "حياة كريمة"، في مرحلتيها الأولى والثانية، والتحديات التي تواجه تنفيذ المشروعات، وآليات التغلب عليها، والجداول الزمنية للتنفيذ.

استعراض المشروعات

استمع محافظ الفيوم، لعرضٍ من المهندس روبي محمود السيد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، حول الموقف التنفيذي لمشروعات الهيئة ضمن المرحلة الأولى من المبادرة "حياة كريمة" بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، التي تخدم 46 قرية بالمركزين، وتشمل 10 محطات معالجة، و46 محطة رفع بالقرى الأم، و380 كيلو مترا من شبكات الانحدار، إضافة إلى خطوط الطرد الخاصة بالمحطات، وذلك بإجمالي تكلفة 7 مليار جنيه.

مشروعات المرحلة الأولى بالمبادرة القومية حياة كريمة

كما ناقش المحافظ، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، حول الموقف التنفيذي لمحطات المعالجة التي تنفذها الهيئة القومية بالمرحلة الأولى من "حياة كريمة" بإجمالي 10 محطات، منها 6 محطات بمركز يوسف الصديق هي توسعات محطة قوتة، وكحك، والحامولي، ويوسف الصديق، وسيدنا الخضر، وبطن اهريت، و4 محطات بمركز إطسا هي توسعات محطة تطون، وعتامنة المزارعة، والحجر، وقصر الباسل، مشددًا على ضرورة تذليل كافة العقبات والعمل على قدم وساق لنهو جميع الأعمال المتبقية بالمشروعات التي يجري تنفيذها في أسرع وقت، للتيسير على المواطنين.

المرحلة الثانية من المبادرة القومية حياة كريمة

كما تم خلال الاجتماع، استعراض المشروعات التي بدأت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي تنفيذها بالمرحلة الثانية من المبادرة "حياة كريمة" بمركزي الفيوم وطامية، والتي تخدم 29 قرية، بإجمالي 350 ألف نسمة، وتشمل تنفيذ 29 محطة رفع، و4 محطات معالجة، إضافة إلى شبكات الانحدار وخطوط الطرد، وناقش رفع طاقة محطات المعالجة بقريتي سيلا والسنباط بمركز الفيوم، ومحطة طامية، وقرية منشاة الجمال بمركز طامية، والبرنامج الزمني المقترح لتنفيذها، وآليات التغلب على العوائق التي تم رصدها.

توسعات محطة مياه الشرب بطامية

كما استعرضت المهندسة أماني علي محمد، المدير التنفيذي لمشروع توسعات محطة مياه الشرب بمركز طامية، الموقف التنفيذي للمشروع الذي تنفذه الهيئة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة، ويستهدف زيادة طاقة المحطة بمقدار 80 ألف متر مكعب إضافية يوميًا، لتصبح الطاقة الإجمالية للمحطة 250 ألف متر مكعب/يوم، ومن المقرر نهو جميع الأعمال بالمحطة نهاية العام المقبل 2025.

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