20 معلومة عن مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية في الفيوم

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة، اليوم الاربعاء، الأميرة عالية بنت الحسين، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عبر الفيديو كونفرانس، لاستعراض آخر مستجدات الإستثمار البيئي بالمحميات الطبيعية، والإعداد لتنفيذ مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية بمحافظة الفيوم، حضر اللقاء الدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم، والدكتور أمير خليل ممثل مؤسسة four paws، ومساعدو وزير البيئة.

اخر التعديلات التي طرأت علي المشروع

تناول لقاء وزير البيئة، مناقشة آخر التعديلات التي تم إضافتها على المشروع خلال الشهور الأخيرة، من حيث حجم استهلاك المياه المطلوب للمشروع، ودراسة تقييم الأثر البيئي، وخطة الغطاء النباتي له، بالإضافة إلى دراسة الجدوي، والنموذج المالي للمشروع.

مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية

السطور التالية سرد لأهم 20 معلومة عن مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية، قد لا يعرفها المواطنون من أبناء الفيوم وخارجها.

1-المشروع يدار بالكامل بالطاقة الشمسية.

2- يتم إنشاء مستشفي بيطري كامل ومجهز بأحدث التقنيات لعلاج الحيوانات البرية المقيمة بالمشروع.

3- يتم تزويد المشروع بأحدث برامج التدريب للأطباء البيطريين وطلاب الطب البيطري الممارسين للعمل بالمشروع.

4- يوفر مزيدا من فرص العمل، لاستحداث وظائف لرعاية الحيوانات البرية.

5- يضم المشروع مسكن لاقامة للحيوانات التي تعرضت للإيذاء وتم إنقاذها.

6- سيتم تصميم مجموعة من البرامج السياحية المحلية والدولية.

7- يخلق المشروع نوع جديد من السياحة البيئية، ما يؤدي إلي تنمية وتطوير المجتمع المحلي.

8- سيصاحب البرامج السياحية مجموعة متميزة من البرامج التثقيفية والترفيهية للأطفال والكبار.

9- يساهم المشروع في إعادة التدوير بمحمية وادى الريان بما يرتقي بالبيئة ويخلق فرص عمل جديدة للسكان المحليين.

10- انتهت الفيوم من الدراسة الأولية للمشروع منتصف العام الماضي.

11- الاتزان المائي هو العقبة الرئيسية لتأخير وضع حجر الأساس

12- تبلغ التكلفة الأولية للمرحلة الأولى مليار جنية مصري

13- يراعي المشروع دراسات تقييم الأثر البيئي والتوازن المائي لبحيرة قارون.

14- المرحلة الأولي تعتمد علي حماية الحيوانات المصرية وإكثارها وخاصة حيوان المها.

15- تضم المرحلة الأولي 10 نزل بيئية وتوفير مظلة نباتية من الأشجار للحيوانات.

16- محطات المعالجة الثنائية لمياه الصرف الصحي تساعد في زراعة الأشجار الخشبية المطلوبة المشروع

17- يشارك المجتمع المحلي في كافة مراحل المشروع باعتبارهم أعمدة أساسية وجزء رئيسي من أي عمل بيئي بالمحميات.

18- مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية سيساعد في إعادة صياغة منطقة شلالات وادي الريان.

19- تسويق المشروع سياحيا يعمل علي التسويق الضمني لمنطقة وادي الحيتان ومناطق الكثبان الرملية.

20- يعمل المشروع علي حماية الحيوانات البرية النادرة من الانقراض.

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