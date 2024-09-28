صحة الفيوم تنظم تدريبا للتعامل مع الحالات المعقورة

‏قال الدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم: إن الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المعدية (برنامج الأمراض المشتركة )، عقدت دورتيين تدريبيتين لشرح بروتوكول التعامل مع الحالات المعقورة، ونظام الميكنة لفريق الامراض المعدية بمديرية الصحة بمحافظة الفيوم.

استهدفت البرامج التدريبية العاملين بفريق الامراض المعدية بالمديرية، وفريق مركز المعلومات، وفرق الوقائي بالإدارات الصحية، ومديري الوقائي بالمستشفيات العامة والنرمزية، وفرق مراكز الوقاية بالمستشفيات العام والمركزي (مسؤلي العقر،تمريض مركز الوقاية من مرض السعار، ومدخلي البيانات بالمركز.

متابعة وحدات الرعاية الأولية بقرية المحافظة

وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، 7 وحدات رعاية أولية بمركز طامية، بقرى الفهمية والكومي ومنشأة الجمال والمظاطلي وفانوس وسعد روبي وقصر رشوان.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، أنه تابع اقسام الاستقبال والتطعيمات والملفات وتنظيم الاسرة والأسنان والصيدليات، وأصدر قرارًا بإحالة كل المتغيبين إلى التحقيق بالشئون القانونية بالمديرية، والخصم المباشر من رواتب كاتبي الصحة في وحدتين خالفا تعليمات وكيل الوزارة.

كما أصدر وكيل وزارة الصحة قرار بنقل رئيس التمريض بإحدى الوحدات لأنها لم تتخلص من النفايات الطبية الخطرة وتركتها في متناول المواطنين، ما يضر بالصحة العامة، ويخالف اشتراطات البيئة.

ووجه مدير التنمية البشرية بالمديرية بإعادة توزيع الصيادلة وأطباء الأسنان وأخصائيي العلاج الطبيعي في الوحدات التي تابعها، لوجود إعداد زيادة عن حاجة العمل

إجراء عملية قلب مفتوح بمستشفى طامية

يذكر أن محافظ الفيوم الدكتور احمد الانصاري، أعلن الجمعة، عن نجاح إجراء أول عملية قلب مفتوح بوحدة عمليات القلب المفتوح بمستشفى طامية المركزي، كأول عملية من نوعها يتم إجراؤها بالمستشفيات المركزية على مستوى محافظات الجمهورية.

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